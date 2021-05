“Limenamente Teatro” con lo spettacolo in dialetto veneto “Il Purgatorio” a Limena

5 euro (i ragazzi under 14 non pagano se accompagnati da un adulto).

Prezzo 5 euro (i ragazzi under 14 non pagano se accompagnati da un adulto).

Un pubblico entusiasta ha riaperto la scorsa settimana la rassegna Limenamente Teatro, organizzata dall’amministrazione comunale di Limena con la direzione artistica de Il Cast di Simone Toffanin. L’idea di rendere omaggio a Dante Alighieri, cogliendo l’occasione anche delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte, è stata ben accolta dagli spettatori che hanno assistito alla prima parte del progetto che vede la messa in scena del famoso poema ”riscritto” in dialetto da Giuseppe Cappelli nel 1875.

Un omaggio originale che continua venerdì 21 maggio (alle 20) con la seconda parte dedicata al Purgatorio. Sul palcoscenico della sala teatrale Falcone-Borsellino Simone Toffanin, e Walter Peraro, che recentemente ha pubblicato un libro proprio sull’argomento “Dire Dante” di Audino Editore. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle proiezioni delle illustrazioni di Gustave Doré.

«Questa rassegna è stata tanto attesa quanto pensata dal Comune di Limena e da me – spiega Simone Toffanin – Ho riflettuto a lungo al concetto stesso di ripartenza, a come stimolare il pubblico e riportarlo a teatro. Mettendo insieme le riflessioni è venuto quasi naturale pensare ad un omaggio a Dante e riallacciarci alle celebrazioni di quest’anno. Mi è parso logico affidare questa rinascita a chi ha fatto nascere già una volta la cultura italiana, con l’opera sua più famosa. Ho iniziato un lavoro di ricerca per rendere l’operazione più teatrale e interessante. Sono stato premiato: ho trovato un’edizione in dialetto veneto della Divina Commedia a opera di Giuseppe Cappelli datata 1875. È storicamente la prima traduzione integrale in un dialetto italiano del poema di Dante. Le sonorità venete ammorbidiscono il linguaggio trecentesco, rendono più comprensibili certi passaggi e creano un’atmosfera più nostrana al viaggio di Dante. Il confronto tra i due linguaggi ha un bell’impatto scenico».

Il terzo appuntamento con Divina Commedia di Dante sarà con il Paradiso, raccontato dalle attrici Laura Cavinato e Federica Santinello (venerdì 28 maggio ore 20).

Ingresso e biglietto

E’ previsto un biglietto unico di 5 euro (i ragazzi under 14 non pagano se accompagnati da un adulto).

E’ consigliata la prenotazione info@ilcast.it, www.ilcast.it (possibile la prenotazione online, nei consueti punti prevendita: biglietteria del Teatro aperta la sera dello spettacolo alle19).

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/la-divina-commedia-purgatorio

https://www.facebook.com/castteatro/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...