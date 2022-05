LINKIS24>>Mix, mostra di Silvio De Campo e Renata Galiazzo alla Galleria Samonà

Orario non disponibile

Dal 4 maggio 2022 presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra LINKIS24>>Mix. Personaggi reali-surreali e tecnologici in un contesto di estrema instabilità, di Silvio De Campo e Renata Galiazzo.

I LINKIS sono personaggi sintetici in trasformazione: quasi tutti senza volto, surreali e a volte reali, contenenti tematiche esistenziali, sociali, superficiali, a volte ironiche. Sono stati dipinti dal 2015 al 2019 su feltro, in acrilico, e misurano 134x96 cm.

L’installazione dà a questi personaggi un luogo dove esistere e vivere il cambiamento.

Tutti i dipinti sono inseriti in un video “LINKIS24” visibile su YouTube, con la musica originale di Marco Manca, chitarrista degli Sparkly_kus e un testo degli artisti.

LINKIS24 >> MIX è una mostra in 2 fasi

OPEN? è la prima fase e sarà visibile dal 4 maggio alle ore 16.50

Per la precarietà e l’instabilità di questo tempo, la mostra non si mostrerà.

Il contenuto dell’installazione si intravvederà solo di sera, quando le luci coloreranno lo spazio e il vento lascerà qualche spiraglio.

OPEN è la seconda fase e sarà visibile il 18 maggio alle ore 16.50

L’installazione completa il suo corso mostrando il suo contenuto con il valore aggiunto di ON THE STREET parole–immagini-tracce e versi in A3, un incontro poetico a cura di Alessandro Cabianca - Silvio De Campo – Renata Galiazzo – Gruppo90 – P.I.P.

Silvio De Campo & Renata Galiazzo sono due artisti che operano insieme dal lontano 1975.

Fin dai primi anni ‘80 hanno collaborato con Poeti – Musicisti – Attori – Fotografi e Scultori creando performances – installazioni – azioni poetiche – mostre e video.

ATTENZIONE - La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

manifestazioni@comune.padova.it

Tel. 049 8205611 - 049 8205623

Dal 4 al 29 maggio 2022

la mostra è visibile solo dall’esterno della galleria grazie ad un’apposita illuminazione

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/linkis24mix

