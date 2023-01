“Europeana. Breve storia del XX secolo”, incontro e spettacolo con Lino Guanciale a Padova

Dopo la pausa natalizia riprendono gli spettacoli in programma per la rassegna Arti Inferiori 2022.23, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e realizzata dal Circuito Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto e con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Per i 5 spettacoli in calendario nel 2023 è ancora possibile acquistare il miniabbonamento.

Giovedì 19 gennaio doppio appuntamento.

Alle ore 18 incontro con Lino Guanciale e il fisarmonicista Marko Hatlak presso la Libreria Laformadellibro (via del Carmine 6).Partecipazione gratuita previa prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lino-guanciale-e-marko-hatlak-incontrano-il-pubblico-499521270567

Alle ore 21 all’MPX - Multisala Pio in scena Lino Guanciale in Europeana. Breve storia del XX secolo di Patrik Ourednik - Copyright © 2001 Patrik Ourednik - traduzione di Andrea Libero Carbone © 2017 Quodlibet srl, regia di Lino Guanciale, musiche eseguite dal vivo da Marko Hatlak alla fisarmonica. “Alla fine del XIX secolo la gente delle città aspettava il nuovo secolo con impazienza perché sentiva che il XIX secolo aveva segnato la strada che l’umanità avrebbe percorso con risolutezza e che in futuro tutti avrebbero potuto telefonare e viaggiare su battelli a vapore e spostarsi in metropolitana e prendere scale mobili con i corrimano scorrevoli e scaldarsi con carbone di qualità...” Come fosse un cronista giunto da un altro pianeta o dal futuro, venuto a raccogliere brandelli della civiltà europea nel più contraddittorio dei suoi secoli, il praghese Patrik Ourednik attraversa con il suo Europeana il Novecento, passando con disinvoltura dall’uso dei gas nelle trincee della Grande Guerra all’invenzione del reggiseno, dallo sbarco di Normandia alla comparsa di frigoriferi e asciugacapelli. Ne viene fuori un racconto del nostro recente passato, terribile e divertente a un tempo, incredibile e semplice, dove eccezionalità e frivolezza trovano tutte un loro posto. Lino Guanciale prende il fiume di episodi e racconti di Ourednik e lo trasforma un grande respiro, in una frase lunga uno spettacolo, dove si passa in un colpo dalla tragedia alla farsa e viceversa. Lo fa dialogando con la fisarmonica dello sloveno Marko Hatlak e il suo intelligente e divertito contrappunto musicale, fatto di altri frammenti che richiamano ulteriori storie.

I prossimi appuntamenti in programma

Questi i successivi appuntamenti, parte del Miniabbonamento: 11 febbraio Giuseppe Battiston interpreta La Valigia di Sergei Dovlatov, 9 marzo ritorna all’MPX la Compagnia Frosini/Timpano con Disprezzo della donna. Il futurismo della specie, 23 marzo di scena la Compagnia Roberto Castello / Aldes in Mbira - finalista Premio UBU 2019 come miglior spettacolo di danza. La stagione si conclude il I° aprile con Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsicano e Daniele Turconi in Tropicana, Finalista In-Box 2020.

Mini abbonamento a 5 spettacoli Unico euro 70.

per Europeana, La valigia intero euro 18 - ridotto euro 15, per Disprezzo della donna, Mbira e Tropicana intero euro 15 - ridotto euro 13.

Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card”, abbonati Cineforum MPX e soci Coop Alleanza 3.0.

Prevendita e vendita biglietti: Online biglietti acquistabili su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita, presso MPX - Multisala Pio X il giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio. L’acquisto di abbonamenti e biglietti potrà essere effettuato anche utilizzando i voucher Vivaticket di Arteven, bonus cultura e carta docente.

Arteven tel. 041 5074711 - 334 2042331 - artinferiori.arteven@gmail.com - myarteven.it

Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche tel. 049 8205623 - 611 - manifestazioni@comune.padova.it – https://padovanet.it/cultura-e-turismo/cultura-e-manifestazioni

Mpx - Multisala Pio X via Bonporti, 22 (zona Duomo) tel. 049 8774325 - mpx@multisalampx.it - https://multisalampx.it/

