Gara di golf e charity party: Lions Galileo event 2023 alla Montecchia

Sport, cucina, musica ma soprattutto tanta solidarietà. Sabato 6 maggio torna l’appuntamento di beneficenza annuale promosso dal Lions Club Padova Galileo Galilei: nella splendida cornice del Golf della Montecchia si svolgerà la IX Lions Galileo Golf Cup con formula louisiana a coppie (18 buche) patrocinata anche dall’Unione Italiana Lions Golfisti mentre la sera, nelle sale del Ristorante La Montecchia, si terrà il Galileo Charity Party. Un momento di grande festa con cena, dj set e una bellissima lotteria solidale realizzata grazie alla generosità di molteplici boutique della città e altrettante aziende di tutta Italia.

E’ possibile iscriversi alla gara di golf contattando direttamente il Circolo La Montecchia mentre sono aperte, fino ad esaurimento posti, le prenotazioni per il Charity Party serale info@lionspadovagalilei.it.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sulla pagina Facebook e Instagram del Club Lions Padova Galileo Galilei.

Il ricavato dell’intera giornata sarà dedicato al service Bambini Coraggiosi – "quelli che ogni giorno si dimostrano per forza e coraggio dei veri leoncini” spiegano i soci del Padova Galileo Galilei - per il quale il Club Lions patavino è impegnato in questo anno sociale (e per il quale lo scorso autunno ha organizzato anche il primo torneo Lions cittadino di Padel). Il tema, più che mai attuale, è quello dell’autismo infantile e l’obiettivo è quello di realizzare una bellissima Stanza Sensoriale dedicata ai bambini con disabilità, con specifico riferimento all’iper e ipo autismo. Il progetto verrà realizzato all’interno della sede cittadina dell’Associazione La Nostra Famiglia (il centro conta altre 5 sedi in Italia) che da anni rappresenta un punto di riferimento per la cura e la riabilitazione di tali bambini.

L’evento è sostenuto da: Acqua Dolomia, Antico Forno, BAAP Bergamaschi, Carron Costruzioni Generali, Crida Milano, Euro3Plast, Farmacia San Giovanni, Farmacia De Antoni, Frangipane, ForGroup, Galleria del Regalo, GIO+ Boutique, Golf della Montecchia, Nuova Milano Car Service, MOMA Gioielli, Plaza Hotel Abano, Punto Feste, Studio Mazzocco, Solgar, Studioverde Image Consulting.

