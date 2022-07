Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni, l'opera lirica a Piazzola

Appuntamento l’8 agosto a villa Contarini di Piazzola su Brenta con l’opera lirica. In scena alle ore 20.30 il Dramma giocoso in due atti di Lorenzo Da Ponte “Don Giovanni”.

I dettagli

Don Giovanni è un nobile cavaliere con una passione sfrenata per le donne; pur di conquistarle, ricorre a qualsiasi mezzo, compreso l’inganno e la menzogna. Nelle sue imprese coinvolge anche il suo servitore Leporello, il quale è ormai abituato alle follie del suo padrone. La povera Donna Elvira, da lui sedotta e abbandonata, spera ancora di redimerlo; Donna Anna, invece, vuole vendetta: Don Giovanni ha tentato di violentarla e le ha anche ucciso il padre.

Don Giovanni intanto si mette a corteggiare la contadinella Zerlina, suscitando la gelosia di Masetto, il suo promesso sposo. Si invaghisce anche della cameriera di Donna Elvira, e per conquistarla mette in atto l’ennesimo inganno; si scambia gli abiti con Leporello. A causa di questo scambio di vestiti, Masetto, Zerlina, Donna Elvira, Donna Anna e Don Ottavio (fidanzato di Donna Anna), vedendo Leporello, lo scambiano per Don Giovanni e lo vogliono uccidere; ma lui riesce a fuggire.

Leporello e Don Giovanni si ritrovano al cimitero, proprio vicino alla tomba del Commendatore, il padre di Donna Anna. Don Giovanni sfida la sua statua e la invita anche a cena. La statua accetta, e quella sera stessa si presenta a casa di Don Giovanni: gli chiede più volte di pentirsi, ma lui risponde sempre di no. Allora una grande voragine di fuoco si apre sotto i suoi piedi, e Don Giovanni precipita all’Inferno.

Dramma giocoso in due atti di LORENZO DA PONTE

Musica di

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Personaggi e Interpreti

Don Giovanni ANDREA PIAZZA

Il Commendatore JIANG YU

Donna Anna GIULIA SEMPLICINI

Don Ottavio ENRICO PIAZZA

Donna Elvira DILETTA SCANDIUZZI

Leporello HAZAR MURSITPINAR

Masetto NICOLA SONEGO

Zerlina MARTINA COPPOLA

Coro di contadine e contadini, servi, suonatori e coro di sottoterra

Direttore

ANNA BRANDOLINI

Direzione Scenica

ROBERTO SCANDIUZZI

Maestro del coro

PAOLO PIANA

ORCHESTRA “GARDA SINFONIETTA”

CORO “CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA”

Maestri Collaboratori

VIOLA FORCHERIO

SAMUELE CHINO

Assistente alla regina

GAIA DE LORENZI

Maestro alle luci

ALBERTO BELLIO

Biglietti

Biglietti in vendita on-line e in sede Pro loco

da lunedì 4 luglio

Tipologia di posti:

PLATEA – Poltrone Vip 25 euro

PLATEA – Poltrone 20 euro

Posti riservati a disabili in carrozzina – 20 euro

Sarà possibile l’acquisto on-line con possibilità di scelta del posto a sedere sulla mappa. Vengono accettati pagamenti con carte di credito, carta di debito o Paypal.

Sarà possibile fare l’acquisto anche presso la sede Pro loco in Piazza S. Pertini 1 35016 Piazzola sul Brenta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12 con pagamento in contanti.

Per informazioni

E-mail: info@propiazzola.it

Telefono ufficio: 049 9601 019

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata in data 23 agosto.

Saranno applicate le normative anti COVID-19 in vigore alla data della manifestazione.

Info web

https://www.propiazzola.it/event/opera-lirica-don-giovanni/