“Liricheggiando” con “L’Elisir d’Amore” a Selvazzano Dentro

Per la prima volta al “Festival Liricheggiando” l’opera completa dell’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti.

Sarà presentata dai cantanti di Venetopera in collaborazione con l’associazione MISTRAL di Venezia in forma “all’Italiana”, molto in voga nei salotti di fine ottocento quando la parte orchestrale veniva affidata all’esecuzione del pianoforte.

Questo tipo di rappresentazione consentirà di godere appieno del fascino di una storia semplice e romantica arricchita dalla paletta di colori ricreata da costumi di scena originali dell’epoca.

Interpreti:

Adina: Mihaela Dinu (Soprano)

Nemorino: Federico Lepre (Tenore)

Belcore: Clorindo Manzato (Baritono)

Dulcamara: Paolo Bergo (Basso)

Direzione e pianoforte:

M° Alberto Boischio

Cast e Regia:

Venetopera

Biglietti online: https://www.imusicipatavini.it/

Biglietti

Ingresso unico: euro 7 (comprende voucher valore 3 euro)

Abbonamento nr. sei concerti: euro 35 (comprende voucher di 15 euro da spendere negli esercizi commerciali convenzionati)

Fuori abbonamento:

Concerto per la pace (1-nov): euro 7

Prevendite:

Bar Centrale, tel. 049-8303671 (SELVAZZANO, Via Roma nr. 37)

Gabbia Dischi, tel. 049-8751166 (PADOVA, Via Dante nr. 8)

Biglietti disponibili all’Auditorium San Michele (un’ora prima dell’inizio del concerto)

Info

I Musici Patavini: tel. 388-9507688

https://www.imusicipatavini.it/ - imusicipatavini@libero.it

Prossimi concerti in programma

Sabato 12 novembre 2022 // ore 21

L’ELISIR D’AMORE di G. Donizetti

Opera completa in forma “all’Italiana”

Cast e regia: Venetopera & Mistral Venezia

Sabato 19 novembre 2022 // ore 21

IN-CANTO D’OPERA

Soprano: Stefania Miotto - Tenore: Maurizio Saltarin

Due secoli di capolavori vocali e strumentali

Sabato 26 novembre 2022 // ore 21

OPERA Y TANGO

Soprano: Sara Fanin - Baritono: Askar Lashkin - Orquesta Opera Tango

L’incontro tra la tradizione dell’Opera e l’innovazione di Astor Piazzolla

Sabato 3 dicembre 2022 // ore 21

PADOVA MERAVIGLIOSA per PADOVA URBS PICTA

Soprano: Stefania Miotto - Voce recitante: Federica Santinello

Con il Padova Opera Ensemble diretto da Fabrizio Castania

Info web

https://www.facebook.com/events/521885516186593

Foto articolo da evento Facebook, da www.imusicipatavini.it/etn/abbonamento-liricheggiando/ e da comunicato stampa