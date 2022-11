“Liricheggiando” con “Opera Y Tango” a Selvazzano Dentro

Opera e tango incrociano le proprie strade nel concerto di sabato 26 novembre alle 21 in occasione del penultimo appuntamento del Festival Liricheggiando organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro con I Musici Patavini per la direzione artistica di Stefania Miotto. L’orchestra Opera Tango Project guidata dal bandoneonista Mirko Satto salirà sul palco dell’Auditorium San Michele con i cantanti Sara Fanin soprano e Askar Lashkin baritono per un repertorio tra Opera e Tango, generi che si sono influenzati a vicenda per mezzo dell’immigrazione italiano in Argentina.

La musica, il canto e la danza sono linguaggi universali che non hanno bisogno di parole, e questo l’opera lirica italiana e il tango argentino lo dimostrano al meglio. Lo spettacolo Opera Y Tango unisce queste due espressioni artistiche così diverse e affascinanti e propone un ricco programma musicale, inserendovi le punte di diamante dell’opera lirica italiana e della musica argentina.

«Siamo particolarmente felici di ospitare sul palco dell’Auditorium San Michele una giovane e già affermata interprete come il soprano Sara Fanin, Cittadina Selvazzanese - sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - Diplomata al Conservatorio Pollini e con all’attivo importanti collaborazioni e concerti in tutta Europa, Sara dimostra come questo Festival sia una vetrina di prestigio anche con forze artistiche provenienti dal nostro territorio, che lo rendono così variegato e unico con un’attenzione alle iniziative culturali e sociali».

Un inusuale ensemble musicale, composta da Mirko Satto bandoneon, Matteo Mignolli flauto traverso, Alessandro Spagnuolo contrabbasso e Damiano Lazzaron pianoforte accompagnerà il soprano Sara Fanin e il baritono Askar Lashkin in un viaggio unico che s’ispira alla maestosità senza tempo delle più celebri opere italiane e alla sensualità di un’arte prorompente e senza gerarchie, che abbandona la rigida solitudine della danza sociale per fare spazio alla libertà dell’abbraccio.

Grazie a una selezione delle migliori creazioni di Mozart, Verdi, Rossini e Piazzolla, sarà possibile immergersi in un mondo di voci e musica inaspettatamente armonioso e stimolante.

L’omaggio a questi musicisti e compositori all’apparenza così lontani parte proprio da una caratteristica che ha permesso loro di scalare le vette dell’arte: il desiderio di sfidare la tradizione, di osare e sperimentare nuove armonie per liberare il genio e conferire un’anima ai personaggi e alla musica.

Anche per questo concerto rimane valida l’iniziativa realizzata in collaborazione con il Settore Commercio, per cui parte del valore del biglietto di ingresso potrà essere utilizzato come voucher in diverse attività della Città di Selvazzano.

Durante la serata saranno inoltre presenti le volontarie della Lega Italiana Lotta ai Tumori con i regali solidali a sostegno della prevenzione oncologica.

Biglietti

Ingresso unico: euro 7 (comprende voucher valore 3 euro)

Abbonamento nr. sei concerti: euro 35 (comprende voucher di 15 euro da spendere negli esercizi commerciali convenzionati)

Fuori abbonamento:

Concerto per la pace (1-nov): euro 7

Prevendite:

Bar Centrale, tel. 049-8303671 (SELVAZZANO, Via Roma nr. 37)

Gabbia Dischi, tel. 049-8751166 (PADOVA, Via Dante nr. 8)

Biglietti disponibili all’Auditorium San Michele (un’ora prima dell’inizio del concerto)

Info

I Musici Patavini: tel. 388-9507688

https://www.imusicipatavini.it/ - imusicipatavini@libero.it

Prossimi concerti in programma

Sabato 26 novembre 2022 // ore 21

OPERA Y TANGO

Soprano: Sara Fanin - Baritono: Askar Lashkin - Orquesta Opera Tango

L’incontro tra la tradizione dell’Opera e l’innovazione di Astor Piazzolla

Sabato 3 dicembre 2022 // ore 21

PADOVA MERAVIGLIOSA per PADOVA URBS PICTA

Soprano: Stefania Miotto - Voce recitante: Federica Santinello

Con il Padova Opera Ensemble diretto da Fabrizio Castania

Info web

https://www.facebook.com/events/521885516186593

Foto articolo da evento Facebook, da www.imusicipatavini.it/etn/abbonamento-liricheggiando/ e da comunicato stampa