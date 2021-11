"Amici/Nemici", la lirica torna protagonista a Selvazzano Dentro

Ingresso ai concerti (con Green Pass) Euro 5, valido come voucher da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano che hanno aderito al progetto Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione”

La lirica di livello internazionale sarà ospite sabato 27 novembre alle 21 al Festival Liricheggiando di Selvazzano: il bielorusso Askar Lashkin e il messicano Rodrigo Trosino accompagnati al pianoforte da Cristiano Zanellato daranno voce al concerto intitolato “Amici e Nemici”

In scena

"Amici/Nemici" è il titolo del prossimo concerto lirico che vedrà esibirsi il tenore Rodrigo Trosino e il baritono Askàr Lashkin, accompagnati al piano dal maestro Cristiano Zanellato, una sfida "all'ultima aria" fra serio e faceto ripercorrendo le sfide liriche più famose e divertenti.

L'evento

Il concerto, in programma sabato 27 novembre alle 21 con musiche di Donizetti, Rossini, Tosti, Lehar, si inserisce nella decima edizione del Festival Liricheggiando all’Auditorium San Michele di Selvazzano, organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’associazione musicale “I Musici Patavini” e la direzione artistica di Stefania Miotto.

«La valorizzazione dei giovani talenti »

«La valorizzazione dei giovani talenti del nostro territorio e la scoperta di artisti affermati in campo internazionale sono i due punti fondamentali a cui si è data attenzione nella realizzazione del calendario del Festival Liricheggiando come da tradizione oramai decennale - sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi - Tenore e baritono rappresentano d’altronde la base dei principali ruoli delle opere importanti: quella di Askar e di Rodrigo sono due tra le voci in carriera del panorama internazionale e per questo motivo siamo particolarmente onorati di averli ospiti in Rassegna».

Askar Lashkin

Askar Lashkin, Baritono russo-uzbeko, si è laureato nell’anno 2008 presso il Collegio musicale di Tashkent. Dal 2008 al 2011 ha frequentato l’istituto statale d’arte a Tashkent al corso per attore, dove ha passato un percorso intensivo di professionalizzazione di studi: arte scenica, coreografia, acrobatica, combattimenti scenici, trucco; per 3 anni ha lavorato come solista presso il teatro dell’operetta di Tashkent. Askàr, si è diplomato nell’anno 2016 presso il Conservatorio Statale di Musica Benedetto Marcello di Venezia, sotto la guida del baritono Giancarlo Pasquetto. Ha partecipato a masterclass con: Sara Mingardo, Lorenzo Regazzo, Prof.ssa Ewa liykowska, Barbara Frittoli, M. Nahel Al Halabi.

Rodrigo Trosino

Rodrigo Trosino, tenore italo-messicano, ha debuttato professionalmente in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Bulgaria un numero rilevante dei principali ruoli operistici di Rossini, Verdi, Puccini, Leoncavallo, Bizet, Strauss. Vincitore nel 2017 del 1° premio al concorso internazionale di opera Mario Lanza a Filignano (Italia), nel 2021 è stato insignito del 1° premio al concorso internazionale d’opera Mario Lanza Legend di Parma IT.

Ingresso

Ingresso ai concerti (con Green Pass) euro 5, valido come voucher da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano che hanno aderito al progetto Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione”.

Infotel 3889507688,

prevendite sul sito www.imusicipatavini.it/

Biglietti disponibili in Auditorium San Michele 30’ minuti prima dell’inizio di ogni turno.

Programma

Sabato 4 dicembre 2021

Inizio spettacoli ore 21

Applausi a Rota e Morricone

Musiche di Nino Rota, Ennio Morricone

Info web

