“Liricheggiando” a Selvazzano Dentro, l’ultimo appuntamento è un omaggio a “Padova Meravigliosa”

Musica, arte e storie di luoghi e personaggi illustri di ieri e di oggi: tutto questo è Padova Meravigliosa il concerto-spettacolo ideato da Stefania Miotto e I Musici Patavini liberamente ispirato alle celebrazioni di Padova Urbs Picta che il prossimo sabato 3 dicembre alle 21 chiuderà l’undicesima edizione del Festival Liricheggiando all’Auditorium San Michele di Selvazzano Dentro.

Rappresentato in prima nazionale lo scorso settembre a Padova, Padova Meravigliosa porta in scena il Padova Opera Ensemble con il soprano padovano Stefania Miotto nella iconica veste de #lacantantelirica e con lei molti musicisti diplomatisi nell’era di Claudio Scimone tra cui il flautista e presidente de I Musici Patavini Matteo Mignolli.

Padova Meravigliosa nasce dall’amore e dall’impegno dello stesso soprano Stefania Miotto per la città di Padova. Qui in molti l’hanno saputa conoscere ed apprezzare nelle sue molteplici vesti: come testimonial di iniziative a fini solidali e benefici ed anche come madrina di tanti eventi sportivi tra cui la Maratona di Sant’Antonio dove ha cantato l’Inno italiano. In Padova Meravigliosa Stefania vestirà i panni de #lacantantelrica”, un’idea nata nei social durante la pandemia per fare da tramite a tutte quelle realtà artistiche e commerciali accomunate dalla necessità di comunicare per non essere dimenticate. Una volta uscita dallo schermo #lacantantelirica ha portato nei teatri la sua vena ironica e divertente, sempre pronta a regalare un sorriso.

«In quest’ultimo appuntamento ci dobbiamo aspettare sorprese e forse qualche colpo di scena, perché quando sul palco c’è #lacantantelirica il copione della serata può diventare davvero imprevedibile - sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - Terminare il nostro Festival Lirico con un omaggio alla Città di Padova ci è sembrato doveroso, visto le ricchezze artistiche ed il patrimonio naturale che comprende tutta la provincia ed in modo particolare anche la Città di Selvazzano Dentro con tante iniziative a cui partecipano Cittadini di tutto il territorio. Questo grande successo di Liricheggiando e le tante persone che si sono avvicinate alla lirica grazie ai concerti che si sono svolti all’Auditorium San Michele, non può che essere un buon presagio per quella che sarà la dodicesima edizione del Festival, confermato anche per il 2023».

La parte musicale sarà un insieme di composizioni dal repertorio classico, ma non solo, che si succederanno sulle note di Vivaldi, Tartini, Albinoni e di molti altri autori che in un modo o nell’altro portano nella loro musica lo spirito di bellezza, gioia e armonia di Padova Patrimonio Unesco. Ospite speciale di questo ultimo appuntamento sarà Federica Santinello, attrice e autrice il cui talento meglio ancor si esprime nei bellissimi testi che è capace di creare prendendo come base di spunto aneddoti, persone, fatti e luoghi della nostra Padova Meravigliosa.

Anche per questo concerto rimane valida l’iniziativa realizzata in collaborazione con il Settore Commercio, per cui parte del valore del biglietto di ingresso potrà essere utilizzato come voucher in diverse attività della Città di Selvazzano Dentro.

Durante la serata saranno inoltre presenti le volontarie della Lega Italiana Lotta ai Tumori con i regali solidali a sostegno della prevenzione oncologica.

Biglietti

Ingresso unico: euro 7 (comprende voucher valore 3 euro)

Abbonamento nr. sei concerti: euro 35 (comprende voucher di 15 euro da spendere negli esercizi commerciali convenzionati)

Prevendite:

Bar Centrale, tel. 049-8303671 (SELVAZZANO, Via Roma nr. 37)

Gabbia Dischi, tel. 049-8751166 (PADOVA, Via Dante nr. 8)

Biglietti disponibili all’Auditorium San Michele (un’ora prima dell’inizio del concerto)

Info

I Musici Patavini: tel. 388-9507688

https://www.imusicipatavini.it/ - imusicipatavini@libero.it

