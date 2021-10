Doppio appuntamento con la lirica a Selvazzano Dentro, tutti i concerti in programma

Ingresso ai concerti (con Green Pass) Euro 5, valido come voucher da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano che hanno aderito al progetto Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione”

Il Festival Liricheggiando organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con I Musici Patavini e la direzione artistica di Stefania Miotto torna questa settimana con un doppio appuntamento: sabato 30 ottobre ospiti il soprano Marianna Prizzon e la pianista Maddalena Murari e domenica 31 ottobre 2021 sarà la volta dei talenti russi, in occasione della XIV Tournée in Italia organizzata dall’associazione Amici della Russia. Inizio concerti ore 21.

Sabato 30 ottobre

Il programma di sabato 30 ottobre all’Auditorium San Michele di Selvazzano in via Roma 68/b, accosta le più famose arie drammatiche di Puccini (Un bel dì vedremo, Tanto amore segreto, O mio babbino caro) alle composizioni più divertenti ed ironiche di Rossini con l'esecuzione integrale della Regata Veneziana, scritta in dialetto veneto. Due stili completamente diversi, due visioni della vita apparentemente opposte che sapranno interrogare ed emozionare il pubblico. Marianna Prizzon, diplomata con lode al Conservatorio di Trieste, ha studiato con illustri Maestri quali L.Pavarotti, L. Magiera, R. Scotto, R. Kabaivanska ed è stata premiata al Mozarteum dal Fondo per la Cultura della città di Salisburgo. Ha ricoperto vari ruoli in importanti opere e ha cantato in prestigiose sale da concerto d’Europa, Asia e Stati Uniti. Maddalena Murari, anch’essa diplomata con lode e menzione d’onore, è vincitrice di numerosi premi in concorsi nazionali e vanta prestigiose tournée in Asia.

Domenica 31 ottobre

Domenica 31 ottobre alle ore 21 all’Auditorium San Michele appuntamento con la tournée dei talenti russi. Da ormai quattordici anni l’Associazione Amici della Russia organizza una tournée di giovani talenti russi che si sono maggiormente distinti durante l’anno per particolare talento musicale. L’organizzazione della Tournée, che finalmente ritorna dopo l’anno di pausa dovuta alla pandemia Covid 19, viene patrocinata fin dal lontano 2006 dai Rotary Club russi, che selezionano gli artisti, in primis il Rotary Club “Renaissance” di Mosca, quindi il Rotary Club “Notti Bianche” di San Pietroburgo e il Rotary Club di Krasnodar, e dai Conservatori musicali Tchaikovsky di Mosca, il Conservatorio di San Pietroburgo, e dall’Accademia Musicale Gnessin. «Con grande piacere – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – riconfermiamo l’appuntamento, ormai consolidato da anni, con i giovani artisti russi dei veri e propri talenti che, sono certa, ci sapranno emozionare e ci lasceranno a bocca aperta come sempre. Per noi è un onore continuare questa bella tradizione e mi auguro che arrivino all’Auditorium San Michele anche molti dei nostri giovani che condividono questa passione». Al concerto di quest’anno partecipano quattro giovani talenti: Nikola Kuznetsov,di Mosca, pianoforte, ospite d’onore perché ha ricevuto dal Principe Alberto il 1° premio del concorso mondiale per pianisti “Montecarlo piano Masters 2021”; Eugenia Kudoia, di Mosca,pianoforte, vincitrice di numerosi premi internazionali; Ivan Smirnov, di St.Pietroburgo, violino, già famoso in Europa e specializzando presso la Haute Ecole de Mousique di Losanna; Artemij Lachinov, di Mosca, trombettista, ora presso la Scuola di Musica e Teatro di Amburgo. Il repertorio è quello classico.

Ingresso ai concerti (con Green Pass) euro 5, valido come voucher da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano che hanno aderito al progetto Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione”.

Infotel 3889507688,

prevendite sul sito www.imusicipatavini.it/

Biglietti disponibili in Auditorium San Michele 30’ minuti prima dell’inizio di ogni turno.

