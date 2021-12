"Applausi a Rota e Morricone", uno speciale recital lirico dal sapore tutto Natalizio a Selvazzano

Ingresso ai concerti (con Green Pass) Euro 5, valido come voucher da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano che hanno aderito al progetto Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione”

La magia della musica da film del Premio Oscar Ennio Morricone rivive in uno speciale recital lirico dal sapore tutto Natalizio portato sul palco dell’Auditorium San Michele dalla splendida voce del soprano Silvia Celadin. Si conclude così sabato 4 dicembre alle ore 21 la decima edizione del Festival Liricheggiando.

Ultimo appuntamento per la decima edizione del Festival Liricheggiando organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’associazione musicale “I Musici Patavini” e la direzione artistica di Stefania Miotto: a chiudere la rassegna sarà sabato 4 dicembre alle 21 il recital lirico del soprano Silvia Celadin accompagnata al pianoforte da Pierluigi Piran.

La magia della musica da film del Premio Oscar Ennio Morricone rivivrà in uno speciale recital lirico dal sapore tutto natalizio portato sul palco dell’Auditorium San Michele dalla splendida voce del soprano Silvia Celadin con un repertorio che spazierà dall’opera, all’operetta e alla canzone napoletana.

Un cambio di programma altrettanto bello e prestigioso che ci porterà in piena atmosfera di festa riprendendo brani dalle colonne sonore e dalla tradizione natalizia. Silvia Celadin alternerà momenti lirici ed espressivi ad altri più meditativi ed intimistici, accompagnata nel suo viaggio dal pianoforte di Pierluigi Piran che presenterà alcune pagine operistiche di intermezzi e ouverture in rivisitazione per pianoforte solo.

«Il nostro Festival in questi mesi ci ha fatto vivere momenti veramente indimenticabili spaziando per un repertorio lirico che ha abbracciato due secoli di musica – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Ascoltare e conoscere grandi voci del panorama lirico nazionale ed internazionale ci ha fatto volare con il cuore e con la mente. Il nostro Festival all’Auditorium San Michele ancora una volta ci ha fatto sognare ad occhi aperti e questo credo che sia il più bel regalo che potevamo fare a tutti noi ed anche agli artisti che hanno partecipato a questa decima edizione».

Silva Celadin si è diplomata al Conservatorio di Padova e ha approfondito lo studio della lingua inglese, russa e soprattutto tedesca che le ha permesso di affrontare con disinvoltura un ampio repertorio lirico internazionale. Si è esibita in importanti festival di musica cameristica in Italia e all'estero nella prestigiosa rassegna internazionale Oxford Festival Lieder, esibendosi nella prestigiosa sala Hollywell Music Room di Oxford e ricevendo ottimi consensi dalla critica inglese. È stata segnalata più volte tra i finalisti di importanti concorsi internazionali. Pierluigi Pirna è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio B. Marcello di Venezia con Giorgio Agazzi e si è perfezionato per altri cinque anni con il grande pianista Fausto Zadra. È risultato vincitore di numerosi concorsi pianistici. Si è esibito all'estero in Germania, Austria, Croazia, Slovenia, Ungheria, Svizzera, Belgio, Giordania, Argentina e ha suonato con importanti orchestre anche per importanti emittenti radiofoniche e televisive (TV Koper-Capodistria, Radio National Argentina).

Ingresso ai concerti (con Green Pass) euro 5, valido come voucher da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano che hanno aderito al progetto Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione”.

Biglietti disponibili in Auditorium San Michele 30’ minuti prima dell’inizio di ogni turno.

Programma

Applausi a Rota e Morricone

Musiche di Nino Rota, Ennio Morricone

