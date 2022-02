Lisa Manara live al Weedoo di Limena

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1001129197422199/

Lisa Manara live al Weedoo Limena. Appuntamento l’8 febbraio dalle 19.30.

Lisa Manara, chitarra e voce.

Carlo De Bei, chitarra.

Alessandro Friso, percussioni.

Dettagli

Lisa Manara é un’artista emergente nel panorama musicale italiano, nata a Sesto Imolese, vicino Imola, cantante e cantautrice, con una forte e solida preparazione di base. Diplomata con il massimo dei voti, in canto jazz, al Conservatorio di Ferrara, é dotata di una voce meravigliosa, con tonalità profonde e con vocalità emozionanti, sicuramente una delle più belle che si possono ascoltare e che ne fanno una rappresentante di spicco del genere jazz, blues e afro americano in salsa italiana.

Nonostante la giovane età, sono tantissimi i concerti fatti e altrettante le collaborazioni con artisti affermati, nel 2013 partecipa al talent The Voice e per due anni 2018/19, come vocalist, accompagna Gianni Morandi nel tour “d’amore d’autore”, duettando con lui.

A giugno 2020, sempre con Gianni Morandi, partecipa alla serata evento da Assisi: “Con il cuore in nome di Francesco”, trasmesso in diretta su Rai Uno e presentato da Carlo Conti.

Info web

