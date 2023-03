Live fashion show all’Ipercity con Jo Squillo

Il 25 marzo torna il Live Fashion Show, l’esclusiva sfilata di moda firmata Ipercity!

Non sarà solo una sfilata, ma uno show con un’ospite davvero speciale: Jo Squillo, la regina indiscussa della moda e della musica pop anni Ottanta e Novanta. Jo Squillo si esibirà con un medley dei suoi più grandi successi e dei brani più in voga negli anni ‘80 e ‘90, un vero e proprio revival da non perdere!

Con la nuova stagione in arrivo, è giunto il momento di svelare le nuove tendenze Primavera Estate 2023. Siamo pronti a scoprire insieme i capi must-have da aggiungere alla propria lista dei desideri.

Che tu sia fashion addicted o abbia semplicemente voglia di passare un pomeriggio ricco di intrattenimento e musica, non lasciarti scappare questa occasione!

Rinnova il tuo look e prendi spunto dalle proposte di oltre 20 negozi e moltissimi marchi, per uno show con modelli professionisti e un allestimento davvero suggestivo.

L’evento, a ingresso gratuito, inizierà alle ore 17.30 e stupirà con uno stile ispirato ai grandi eventi fashion internazionali, arricchito da una coreografia di ballerini professionisti e dal suono di due violinisti e sassofonisti.

Ti aspettiamo da Ipercity per un pomeriggio di divertimento e anteprime esclusive.

Promozione speciali valide il 25 marzo

FORPEN UOMO: 10% su tutta la collezione.

D’AMANTE: 10% su referenze selezionate non in promozione, non cumulabile con altre promozioni in corso

TALLY WEIJL: tantissime promo ti aspettano in punto vendita, corri a scoprirle

IL LACCIO: sconto del – 10% sul primo acquisto e sconto del -20% sul secondo acquisto sull’articolo col prezzo inferiore (sono esclusi dalla promozione accessori) – Sconti validi il 25 e 26 marzo

TEZENIS: tantissime promo ti aspettano in punto vendita, corri a scoprirle

NUCLEO: sconto del -20% su 3 articoli acquistati

PIQUADRO: sconto del -20% sul secondo articolo meno caro