Liveact 2023: "La muger dell’ottoman - Le astuzie femminili" al Centro culturale Aldo Rossi di Borgoricco

Nello splendido teatro Aldo Rossi di Borgoricco, i Camerini Con Vista presentano un festival in 4 serate con spettacoli di grande qualità. Come l'anno scorso, abbiamo deciso di puntare sulle emozioni, scegliendo spettacoli che di volta in volta e per motivi diversi toccano profondamente lo spettatore. Il nostro obiettivo è farvi percorrere un viaggio di sentimenti, passando per le risate libere e leggere, esplorando lo struggimento amoroso, ricordando le paure intime del tradimento e dell’inadeguatezza, stupendovi con il magico e l’irrazionale, e persino facendovi guardare in faccia i mostri interiori.

Teatro vuol dire storie e la rassegna LIVEact 2023 ne racconta di bellissime. La terza serata, il 14 ottobre, ospita una commedia della compagnia professionale Theama Teatro, scritta da Aristide Genovese, La muger dell’ottoman - Le astuzie femminili. L’ambientazione è la Venezia del Settecento e lo stile si ispira chiaramente ai capolavori goldoniani: il risultato è estremamente piacevole e sempre apprezzato: https://www.cameriniconvista.it/liveact.