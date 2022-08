In scena solo un baule da soffitta pieno di ricordi. E come in un gioco i due protagonisti si divertono a rappresentare la commedia dell’infanzia raccontata Luigi Meneghello: in questo spettacolo curato da Giorgio Sangati, le parole si mescolano alle filastrocche, ai canti, alla musica. Il risultato è un viaggio esilarante e commovente nell’infanzia di un Nordest che non c’è più. Un percorso a ritroso nella memoria personale dell’autore che attraversa territori universali: l’epica della nascita, la scoperta del linguaggio, il trauma della scuola, il brivido della sessualità, il potere repressivo della religione e l’onnipotenza della morte.

Liveact: "Pomo pero dime ‘l vero" il 24 settembre 2022

Liberamente tratto da testi di Luigi Meneghello

Terracrea Teatro

Regia di Giorgio Sangati

Web: https://www.cameriniconvista.it/#/live-act.