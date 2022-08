Liveact: "Romeo e Giulietta. Una storia di banditi"

Nella bella Verona, dove si svolge la scena, due famiglie di pari nobiltà prorompono in nuova lite. E il sangue dei cittadini imbratta le mani dei cittadini. Ci voleva la penna di William Shakespeare per raccontare il Veneto violento di fine Cinquecento. Ci voleva L’Archibugio per raccontare “Romeo e Giulietta” come… una storia di banditi!

La tormentata vicenda dei giovani amanti diviene così il pretesto per raccontare antiche storie di crimine e giustizia, riemerse dagli archivi della Serenissima. Il capolavoro shakespeariano proposto in forma di parodia, ma con incredibile sensibilità e rispetto dell’originale.