Liveplay "Coldplay" al teatro sociale di Cittadella il 18 marzo 2023. I Liveplay, la band di riferimento nel tributo ai Coldplay, con oltre 400 concerti all’attivo in Italia e in tutta Europa, portano in teatro il nuovo “Music of the Spheres tour”, in una versione esclusiva e completa di effetti speciali. La grande musica dei Coldplay accompagnata dallo “Xyloband show”, con i braccialetti led per il pubblico attivati a tempo di musica (ciascun spettatore riceverà all'ingresso un braccialetto, che gli permetterà di diventare parte attiva della scenografia).

Video sincronizzati, effetti visivi, strumenti e vestiario identici agli originali, sound estremamente fedele, sono gli espetti caratteristici degli entusiasmanti show del Liveplay, che nella loro “Theater Experience” promettono di far vivere allo spettatore un’esperienza indimenticabile.

Informazioni e contatti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/liveplay-live-in-theater/202334.