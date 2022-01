Liveplay - Live in theater: lo show dei Coldplay in teatro

Le emozioni e la musica dei Coldplay per la prima volta al Teatro ai Colli di Padova, in uno spettacolo completamente rinnovato il 14 maggio 2022. Vivi l'esperienza unica del nuovo "Music of the spheres" show dei Coldplay in teatro! Laser, ledwall, video proiezioni, costumi, scenografie, e per la prima volta in Italia gli stessi braccialetti led a ritmo di musica. Finalmente puoi vivere l'esperienza di uno show COMPLETO dei Liveplay, il primo tributo ai Coldplay in Europa.

Informazioni e contatti

ATTENZIONE: concerto confermato anche in caso di zona gialla o arancione, con capienza 100% con Green pass RAFFORZATO. In caso di rinvio del concerto per motivi sanitari imprevisti, i biglietti rimarranno validi senza costi aggiuntivi.

