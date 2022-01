Liveplay - Live in theater: lo show dei Coldplay in teatro

"Music of the spheres", vivi l'esperienza unica del nuovo show dei Coldplay in teatro! Laser, ledwall, video proiezioni, costumi, scenografie, e per la prima volta in Italia gli stessi braccialetti led a ritmo di musica.

Finalmente puoi vivere l'esperienza di uno show completo dei Liveplay, il primo tributo ai Coldplay in Europa! Il 29 gennaio al Teatro ai Colli a Padova.

ATTENZIONE: concerto confermato anche in caso di zona gialla o arancione, con capienza 100% con Green pass RAFFORZATO. In caso di rinvio del concerto per motivi sanitari imprevisti, i biglietti rimarranno validi senza costi aggiuntivi.

Web: https://www.liveplayband.com/theatre-experience.html.