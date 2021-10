Lob's, new opening in piazza Eremitani, 2 a Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1299593543844943

L'East Coast arriva a Padova! Pronti a festeggiare all day long, da mattina a sera?

Il 22 ottobre, Piazza Eremitani, ti aspettiamo nel cuore di Padova per l’evento di apertura più atteso!

Sorprese, promozioni e gadget speciali, vieni al new opening per scoprire il meglio dell’American taste!

Colazione

Vai col breakfast! Tra le 7 e le 11.30, vieni a prenderti un caffé e la pasticceria ce la mettiamo noi! Vogliamo che la tua giornata inizi alla grande.

Pranzo

Non è un vero Lob's lunch senza uno starter 100% East Coast. Dalle 11.30 fino alle 17.00, vieni a provare uno dei nostri piatti e noi ti offriamo un antipasto a scelta tra tutti quelli del nostro menu!

Happy HourS

Da Padova all East Coast che aperitivo sarebbe senza spritz? Per festeggiare il nostro arrivo a Padova, dalle 17 alle 20, vieni a trovarci con gli amici!

Prenditi uno spritz, il secondo lo offriamo sempre noi!

Together is better!

Le sorprese

Ma mica è finita qui… vuoi scoprire le altre sorprese?

Vieni in Piazza Eremitani 2 abbiamo pensato una giornata fantastica per tutti i Lobers in circolazione.

Ready to party?

Info web

https://www.facebook.com/events/1299593543844943

https://www.facebook.com/lobsrestaurant

