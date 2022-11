"Lord of The Dance" torna in Italia dopo 15 anni, tappa al Geox di Padova

Ha visitato oltre 1.000 luoghi in tutto il mondo,

è stato visto dal vivo da oltre 60 milioni di persone in 60 paesi diversi

Ideato dal ballerino e coreografo Michael Flatley, è il più grande spettacolo di danza irlandese al mondo, è una delle produzioni di danza di maggior successo al mondo ed è lo spettacolo itinerante di maggior successo nella storia dell’intrattenimento

“È un’esibizione divertente ed energica che farà battere i piedi anche a voi”

– Daily Post –

Lord of the dance

Celebra 25 anni di standing ovation in tutto il mondo

Con un nuovo tour che porta lo spettacolo a un livello ancora più alto, in cui i fan potranno vedere nuovi allestimenti, nuovi costumi, nuove coreografie ed effetti speciali hi-tech

“Miente è impossibile, segui i tuoi sogni”

– Michael Flatley –

Domenica 28 maggio 2023 (inizio ore 21.15)

Padova, Gran Teatro Geox

Biglietti in vendita dalle ore 10 di mercoledì 23 novembre 2022

Dal suo debutto nel 1996 al Point Theatre di Dublino, ha visitato oltre 1.000 luoghi in tutto il mondo ed è stato visto dal vivo da oltre 60 milioni di persone in 60 paesi diversi in ogni continente: Lord of the Dance, il più grande spettacolo di danza irlandese al mondo, è una delle produzioni di danza di maggior successo al mondo ed è lo spettacolo itinerante di maggior successo nella storia dell’intrattenimento (il record di 21 spettacoli consecutivi soldout alla leggendaria Wembley Arena stabilito nel 1998 resiste ancora oggi!)

Ballerino, coreografo e regista, Michael Flatley, l’ideatore dello spettacolo che ha cambiato per sempre il volto della danza irlandese, per celebrare i 25 anni di Lord of the Dance ha annunciato un tour speciale che farà rivivere lo spettacolo originale portandolo a un nuovo livello, pensato anche per le nuove generazioni di fan, con nuovi allestimenti, nuovi costumi, nuove coreografie ed effetti speciali hi-tech. “Sono così entusiasta di riportare in tour Lord of the Dance – afferma Flatley – sento che questo è il tour più vitale nei nostri 25 anni di storia, spero che aiuti a rinnovare lo spirito e portare il sorriso sui volti di tutti”.

Attualmente in tour nelle principali arene e teatri del Nord dell’Europa, il 25th Anniversary Tour di Lord of the Dance proseguirà in Europa la prossima primavera e domenica 28 maggio farà tappa al Gran Teatro Geox di Padova, tornando finalmente in Italia a 15 anni dall’ultima esibizione.

I biglietti per l’atteso appuntamento saranno in vendita dalle ore 10 di mercoledì 23 novembre online su Ticketone.it e Ticketmaster .it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le info su www.vignapr.it e www. zedlive.com

Descritto dal Los Angeles Times come uno “stravagante capolavoro” e dal Daily Post come “un’esibizione divertente ed energica che farà battere i piedi anche a voi”, Lord of the Dancepresenta oltre 150.000 tap per performance mentre trasporta il pubblico in un tempo e in un luogo mitici, catturando i cuori in un vortice di movimento, danza di precisione, musica originale, narrazione e sensualità, effetti artistici speciali e pirotecnici.

Lo spettacolo trascende la cultura e la lingua, librandosi nell’anima con incredibili mosse aeree, danze di precisione senza pari ed effetti scenici all’avanguardia: Lord of the Dance ha portato l’arta della danza irlandese sulla scena mondiale e l’ha catapultata su un piano superiore, ottenendo un riconoscimento mondiale senza precedenti, tuffandosi direttamente nei cuori e nelle menti di milioni di persone in tutto il mondo. Gran parte del segreto del suo fenomenale successo è che parla a tutti, superando i confini di età, genere e diversità culturale: Lord of the Dance è diventato sinonimo di arte spettacolare, il suo fascino lo ha reso una delle meraviglie moderne del mondo!

“Niente è impossibile, segui i tuoi sogni”

– Michael Flatley –

In breve

Lord of the dance 25th Anniversary Tour

Domenica 28 maggio 2023, inizio ore 21.15

Padova, Gran Teatro Geox

Per informazioni

VignaPR – www.vignapr.it – info@ vignapr.it

Zed Live – www.zedlive.com – info@ zedlive.com

Foto articolo da comunicato stampa e da https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-lord-of-the-dance/