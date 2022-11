Appuntamento con il documentario d’arte: "Lorenzo Lotto" ai musei civici agli Eremitani

Venerdì 18 novembre 2022, ore 17.30

Sala del Romanino | Musei Civici agli Eremitani

piazza Eremitani, 8 | Padova

Appuntamento con il documentario d’arte

"Lorenzo Lotto"

viaggio nella crisi del Rinascimento

Il documentario (nato in occasione della mostra su Lorenzo Lotto svoltasi a Macerata, a cura dell’autore, nel 2018-19) condensa un notevole numero di opere di Lorenzo Lotto, in un percorso biografico serrato che parte dagli esordi a Treviso e si conclude nella Loreto in cui il maestro decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

La partecipazione all'evento è libera, per chi desidera vi sarà la possibilità di sostenere le attività del FAI con un contributo.

FAI – Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Padova

Casa della Rampa Carrarese – via Vallaresso 32 – 35121 Padova

padova@delegazionefai.fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

