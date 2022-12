Capelli al vento - La lotta per la libertà delle donne iraniane oggi, l'incontro a Villa Obizzi

In questi giorni si sta giocando il campionato mondiale di calcio in Qatar: la sfida più importante dei giovani uomini dell'Iran non sarà agli avversari in campo ma al regime degli ayatollah.

Come ha detto Sardan Azmoun, attaccante iraniano: «Essere cacciato dalla nazionale sarebbe un piccolo prezzo da pagare rispetto anche a un solo capello delle donne iraniane. Non ho paura di essere imprigionato. Vergogna a voi per aver ucciso il popolo così facilmente e viva le donne dell’Iran».

I gruppi consiliari di minoranza ad Albignasego hanno presentato una mozione di solidarietà al popolo e alle donne iraniane, e hanno organizzato per venerdì 2 dicembre un evento di approfondimento.

Capelli al vento

La lotta per la libertà delle donne iraniane oggi

Venerdì 2 dicembre ore 20.45 - Sala Verdi Villa Obizzi

Ne parliamo con

Mohsen Hamzehian Medico Iraniano - Rappresentante UPDI

Shirin e Mohammed Studenti Università degli Studi di Padova

Reza Saberi Rifugiato

Francesco Zaccaria Amnesty International

Modera:

Albino Salmaso Giornalista "Il Mattino di Padova"

