Louise Lemón live in trio al Cockney London Pub di Correzzola

L’affascinante cantautrice svedese Louise Lemon, astro nascente della musica europea e mondiale con il suo death gospel unico, sarà in Italia per pochissime ed esclusive date a fine luglio organizzate da Vrec Booking. Nell’occasione presenterà il suo terzo lavoro discografico “Lifetime of Tears” prodotto da Randall Dunn (già producer di Bjork, Algiers, Anna Von Hausswolff).

Soprannominata “The Queen of Death Gospel” ha girato l’Europa in tour e la sua musica è apparsa in programmi su Netflix e ABC, oltre a numerosi film. Dopo aver ottenuto ampio consenso continentale con i suoi primi due dischi “Purge” e “A Broken Heart is an Open Heart”, con il terzo lavoro arriva la definitiva consacrazione dei media con le copertine di riviste come Metal Hammer, Revolver e Kerrang.

Lo show che porterà per la prima volta in Itali a sarà in formazione trio e toccherà le seguenti location:

25/07/24 ore 21:30 Cockney London Pub (PD)

(PD) 26/07/24 T.B.A.

27/07/24 ore 21:00 Serravalle Rock (PT) - opening act Silky Hearts

- opening act Silky Hearts 28/07/24 ore 21:30 Nomad Hostel (TV)

Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.

Info: booking@vrec.it

