La pianista Leonora Armellini in concerto a Piove di Sacco

Appuntamento imperdibile domenica 28 gennaio, alle ore 17, presso l'Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco (Padova) per l'attesissimo concerto solistico della straordinaria pianista padovana Leonora Armellini, ospite della stagione concertistica organizzata dall'Associazione Orchestra Giovanile della Saccisica APS la cui direzione artistica è curata dalla pianista piovese Renata Benvegnù, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Piove di Sacco.

Leonora Armellini è una stata una giovanissima vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010). L’esito è stato brillantemente confermato nell’edizione del 2021, con un Quinto Premio che ne fa la prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale. Ha iniziato a suonare a 4 anni e si è diplomata in conservatorio a 12, con il massimo dei voti, lode e menzione. Vincitrice di innumerevoli Concorsi Nazionali ed Internazionali, tiene regolarmente concerti come solista e camerista per festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero (Carnegie Hall di New York, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Salle Cortot di Parigi, Filarmonica di Varsavia, Teatro La Fenice di Venezia, Progetto Martha Argerich a Lugano, e in tutta Europa, Cina, Corea del Sud, Giappone, …), ed è stata affiancata da numerose orchestre fra cui la Filarmonica di Varsavia, l’Orchestra di Padova e del Veneto, I Solisti Veneti, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra Nazionale Ucraina, la Sinfonia Varsovia, Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Lodz (Polonia) e molte altre. Attualmente è docente di Pianoforte principale al Conservatorio A. Buzzolla di Adria.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. In programma musiche di Schumann, Chopin e Prokofiev.