"Km NeRo", il Festival di cantautorato ai giardini dell'Arena conLuca Ferraris & Sorridenti Senza Denti Band

Volge al termine la serie di appuntamenti della rassegna padovana dedicata a un segmento della creatività artistica che non ha mai mollato la presa sugli eventi, sull'attualità, sul passato e sul futuro, sull'essere umano e sul racconto delle sue sofferenze, delle sue gioie, delle sue conquiste e delle sue delusioni: il cantautorato.

Da anni, ormai, non si vedevano in provincia di Padova rassegne specificamente dedicate all'arte di raccontare storie in poesia e musica. Ma dove una temporanea inspiegabile cecità ha lasciato un vuoto, la rassegna Km NeRo si inserisce a riempire un vuoto che, nel suo silenzio, faceva un rumore assordante. Tre concerti per scoprire e riscoprire il cantautorato padovano, un numero sicuramente non sufficiente dato l'enorme bacino di artisti che animano le strade della nostra città, ma che costituiscono un ghiotto assaggio di quanto di meglio vi sia in città in termini di sensibilità, capacità di astrazione poetica e di una dote che solo in pochi hanno, e che fa la differenza fra un musicista e un cantautore: la capacità di incastrare le parole nella musica con una perfezione tale da far vibrare il cuore.

Ecco il programma della rassegna:

Tre viaggiatori, fra kilometri macinati sulla strada e con l'immaginazione, a cavallo di un sogno alato. A loro il compito di raccontarci il loro sguardo sulla vita e sul mondo, la loro dimensione intima e appassionata giocata sulle note suggerite dal loro profondo un po' malinconico e ironico, scanzonato e schietto, insomma l'oro nero della loro anima.

Inizio concerti ore 21.

Accesso gratuito con offerta libera.

È presente un servizio di somministrazione food/beverage.

Non è previsto un servizio di prenotazioni per le sedute.

Per info: info@fusmart.it

