Luca Ravenna live all’Hall Padova

Giovedì 24 febbraio h. 21

Luca Ravenna - 568"

Il nuovo spettacolo

Biglietti 17 euro + d.p. - Per ogni biglietto venduto, pianteremo un albero con Forestmatic!

w/ Luca Ravenna

Nasce a Milano nel 1987. Studia e lavora a Roma come autore e attore.

Come autore ha lavorato con The Pills, Edoardo Ferrario e per Quelli Che Il Calcio. E' autore e interprete della webserie Non C'è Problema per Repubblica.it, creatore del Milano Comedy Club presso lo Sloan Square di Milano e il teatro Franco Parenti. E’ co-autore del podcast Cachemire assieme a Edoardo Ferrario e ha recentemente partecipato all’edizione italiana dello show di Prime Video “Lol – Chi ride è Fuori”. Ama fare colazione, fumare sigarette e giocare a tennis più di qualsiasi altra cosa.

About For Laughs' Sake_

Un microfono, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere.

Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs' Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy mai realizzata a Padova, registrando sold out in tutte le serate della prima edizione.

Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel nostro Bel Paese.

Da questa rassegna nasce la voglia di continuare a promuovere questa realtà nelle diverse declinazioni che ci impegniamo a creare: festival, teatri, spazi ad hoc o locali.

Tutto, per l'amor della risata

