Luca Ravenna live all'Hall di Padova

Dopo il suo tour nelle università italiane, Luca Ravenna torna ad Hall con un format inedito di Improv comedy.

Un imperdibile appuntamento, unico nel suo genere, ogni volta differente e diverso, grazie all’interazione con il pubblico su cui è costruito lo show. Il giovane comico milanese ospiterà sul palco alcuni tra i nomi più conosciuti del panorama di stand-up italiano. Uno spettacolo che pesca in parte dal suo repertorio e in altri casi da temi di attualità, con momenti improvvisati secondo il classico schema americano persona/luogo/situazione

About For Laughs’ Sake_

Un microfono, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere.

Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs’ Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy mai realizzata a Padova, registrando sold out in tutte le serate della prima edizione.

Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel nostro Bel Paese.

Da questa rassegna nasce la voglia di continuare a promuovere questa realtà nelle diverse declinazioni che ci impegniamo a creare: festival, teatri, spazi ad hoc o locali.

Tutto, per l’amor della risata.

In breve

Giovedì 9 febbraio h. 21.30

Luca Ravenna all'Hall di Padova

Comedy game - Improv Night

Biglietti 20 euro + d.p.

Link prevendite: https://link.dice.fm/k1739ea5df8a

