Luca Sofri presenta a Padova il libro “Cose spiegate bene. E giustizia per tutti”

La giustizia è amministrata nel nome del popolo, ma quanto è informato il popolo sull’amministrazione della giustizia?

Quanto le fonti di informazione aiutano a comprendere il funzionamento dei processi penali, dei quali si trovano cronache quotidiane, e quanto lo rendono oscuro?

Quali sono le ragioni del carcere, quali le sue condizioni?

La Camera Penale di Padova, che da sempre ha tra i suoi obiettivi la diffusione delle informazioni, prima ancora che delle opinioni, sul funzionamento della giustizia penale, cercherà di dare risposta a molti degli interrogativi che i cittadini si pongono e di sollevare qualche domanda in più.

Lo farà grazie alla presenza di Luca Sofri, direttore della testata “Il Post”, che il 18 gennaio alle ore 18, alla Sala della Carità, in via San Francesco 61, presenterà il libro “Cose spiegate bene. E giustizia per tutti”, scritto dalla redazione del “Il Post” ed edito da Iperborea.

Un testo prezioso per comprendere il processo ed il suo significato in un sistema democratico, scritto per chi ha desiderio di capire da chi ha voglia di spiegare bene.

https://www.facebook.com/luca.sofri/

