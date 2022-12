“I pessimisti non fanno fortuna”, Luca Zaia presenta a Padova il suo libro

Mercoledì 14 dicembre alle ore 17.30 nella Sala Mantegna di Padova Congress (Via Niccolò Tommaseo, 59) il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia in dialogo con la giornalista Lucia Annunziata, presenterà il suo nuovo libro I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta edito da Marsilio e appena uscito nelle librerie. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. La presentazione è organizzata in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario.

Luca Zaia, sullo sfondo dei suoi ricordi di bambino e poi ragazzo nella campagna veneta, parla del tempo difficile in cui viviamo, dominato, come lui dice, da due “cigni neri”, la pandemia e la guerra che sta alle nostre porte. Un itinerario dal paese che siamo stati verso il paese che vogliamo diventare. Il confronto di idee come antidoto alla paura e scintilla per illuminare il domani, per costruire un nuovo patto sociale, insieme, a cominciare dai giovani, “maestri di futuro”.

Presentazione del libro

"I pessimisti non fanno fortuna"

di Luca Zaia

Marsilio, 2022

Padova – Padova Congress, Sala Mantegna

mercoledì 14 dicembre, ore 17.30

