Lucia Maragno “Dentro e fuori luogo”, mostra alla Galleria Samonà

Dal 12 agosto presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra personale di Lucia Maragno, in cui saranno esposte oltre trenta opere di diverse dimensioni e realizzate mediante l’utilizzo di tecniche varie come l’olio, l’acrilico, il collage.

“Il percorso dedicato alle vedute Dentro e fuori luogo - titolo della mostra - rappresenta una conquista espressiva meditata a lungo e assimilata da linguaggi contemporanei vicini alla ricerca personale di Lucia Maragno. L’esperienza artistica di questa originale artista, ci conduce verso una dimensione reinventata, nelle pennellate vaporose, nelle stratificazioni dei segni “dripping” giustapposti con un senso di musicale rintocco e di vivacità gestuale. Osserviamo scorci veneziani e padovani, ambienti noti poi tradotti con straordinarie evidenze volte ad esprimere passionalità e sensazioni rivelatrici di un’armonia tutta nuova...la pittrice attraverso lo strumento dei toni, usati anche con raffinato effetto positivo/negativo, ha l’opportunità di non completare il soggetto, ma di riscoprirlo, di reinventarlo, di dipingere la verità mutevole delle cose. La realtà esterna è il punto di partenza; poi una luce, un lampo improvviso e successivamente si sviluppa un pensiero, un ambiente nuovo di spazi trasparenti che diventano acqua , riflesso, ombra, presenze che si dilatano all’infinito. La pittura di Lucia ci conduce verso il fascino dell’ignoto non-luogo” (Gabriella Niero).

Lucia Maragno è nata a Padova ed è diplomata in Grafica Pubblicitaria all’istituto Ruzza. Dal 2012 ha frequentato la “ Scuola Libera del Nudo “ all’Accademia Belle Arti Venezia. Anche i corsi della “ Scuola Internazionale di Grafica “, sempre a Venezia, fanno parte del suo percorso formativo. Negli anni la sua esperienza si è arricchita frequentando le scuole di vari maestri padovani: una figura molto importante lungo il percorso artistico di Lucia è stata quella di Bruno Gorlato. I laboratori di arte contemporanea dell’artista e amico Alessio Brugnoli, sono tutt’ora incontri con la I maiuscola per Lucia, qui i suoi linguaggi pittorici diventano liberi e sempre in evoluzione.



Attenzione - La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

