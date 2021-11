"Lucrezia Obizzi - Il delitto del '600", visita guidata al Castello del Catajo

Novembre è l’occasione per scoprire con una visita guidata, non solo i tesori artistici e la storia del Castello del Catajo, la "più strana tra le ville venete", ma anche il più famoso caso di cronaca nera del ‘600 padovano: l’assassinio di Lucrezia Obizzi. Un delitto diventato leggenda; cronaca, curiosità e apparizioni, per ripercorrere il tema della morte nei secoli passati, la vicenda dell’assassinio di Lucrezia e la leggenda del suo fantasma.

IL PERCORSO DI VISITA: dal cortile d’ingresso andremo a raggiunge tramite la scalinata esterna la prima terrazza panoramica. Visiteremo i saloni affrescati del Piano Nobile per uscire poi sulla seconda terrazza panoramica e sul giardino pensile detto “della Duchessa”. Scenderemo per le suggestive scale interne scavate nella roccia del Monte Ceva, e termineremo con una ultima tappa di fronte alla famosa “Pietra Insanguinata” .

Visita libera della “Casa di Beatrice” e del parco storico Giardino delle delizie.

Informazioni e contatti

DURATA DELLA VISITA: circa 1h 20 min

BIGLIETTI: Adulti e ragazzi >13 anni: 15 euro ; bambini da sei a dodici anni: 7 euro; bimbi da zero a cinque anni ingresso gratuito.

QUANDO? Tutte le domeniche di novembre.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGATORIA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS PER PARTECIPARE.



INFORMAZIONI: www.castellodelcatajo.it sezione "Calendario eventi" - info@castellodelcatajo.it