Ludovico Einaudi all'Anfiteatro del Venda

Ludovico Einaudi live all'Anfiteatro del Venda

Lunedì 26 luglio 2021, h. 20.30

Biglietti

I biglietti saranno acquistabili solo online da venerdì 2 luglio sulla piattaforma Dice a questo link: https://link.dice.fm/030Cgok5whb

(Costo 50 euro + diritti di prevendita)

Posto a sedere sul prato

L’acquisto dei biglietti è obbligatorio anche per i bambini.

Per questioni di sicurezza non sarà possibile portare cani e altri animali domestici

ci saranno dei punti ristoro attivi all'interno dell'area e non sarà consentito introdurre bottiglie in vetro e lattine.

Come arrivare

nei prossimi giorni vi daremo maggiori indicazioni sui parcheggi e i punti di partenza da cui raggiungere a piedi l'Anfiteatro del Venda.

sarà possibile raggiungere la location anche a piedi o in bicicletta. Stiamo definendo i vari sentieri e vi daremo indicazioni sulle camminate guidate che vi porteranno al luogo del concerto.

Vi consigliamo di vestirvi con abbigliamento comodo e adatto alla collina

vi consigliamo di seguire i social network ufficiali dell'Anfiteatro del Venda per ulteriori informazioni relative alla viabilità e ai pacchetti di escursioni previsti per raggiungere il luogo dell'evento.

Info line: info@anfiteatrodelvenda.it

