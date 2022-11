"Luigi Meneghello scrittore e partigiano" raccontato da Moni Ovadia in Sala dei Giganti

Martedì 15 novembre alle ore 18.30 in Sala dei Giganti a Palazzo Liviano con entrata dallo scalone in corte Arco Valaresso a Padova l’attore Moni Ovadia racconta Luigi Meneghello (1922 – 2007), celebre scrittore italiano che fu studente dell’Università di Padova, nel centenario della nascita.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Rivoluzioni” ed è inserito negli eventi celebrativi per gli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova. Nella proposta culturale alcuni dei volti e delle voci della cultura italiana sono invitati ad “adottare” un ex alunno Unipd celebre, per raccontarne la vita e le opere. La rassegna è organizzata dall’associazione Gabinetto di Lettura, su progetto a cura di Paola Cattaneo, con il patrocinio del Dipartimento Beni Culturali.

In questo incontro, si racconta la figura di Luigi Meneghello, scrittore e partigiano e con questo doppio ritratto si vuole anche ricordare che l’Università degli Studi di Padova, unica in Italia, è stata insignita della “Medaglia d’Oro al Valor Militare” per le tante e straordinarie attività compiute da studenti, studentesse e docenti nella liberazione dal nazifascismo.

La seconda parte della serata è dedicata a un intervento dell’Orchestra di Padova e del Veneto che vuole illustrare questa “rivoluzione” anche attraverso il linguaggio musicale, in un originale dialogo con il ritratto dell’ex alunno celebre dell’Università degli Studi di Padova.

L’ingresso all’incontro è gratuito, su prenotazione.

Per informazioni sulle prenotazioni: biglietteria@ opvorchestra.it

In occasione degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, l’associazione Gabinetto di Lettura organizza la rassegna Rivoluzioni, con il patrocinio del Dipartimento Beni Culturali: quattro incontri sulle vite di ex allievi Unipd “rivoluzionari” per quattro viaggi biografici e musicali. La rassegna, ideata e curata da Paola Cattaneo, intende realizzare una narrazione unica e originale delle biografie storiche, con nuovi e interessanti punti di vista, come omaggio agli 800 anni di “rivoluzioni” del sapere, della cultura e dei costumi di cui è stata protagonista l’Università di Padova attraverso i secoli. Nel corso di ciascun appuntamento, una prima parte è dedicata al racconto, da parte di una personalità della cultura (David Riondino, Mario Tozzi, Moni Ovadia e Sandro Cappelletto), della vita di un celebre ex alunno dell’Università di Padova (Andrea Vesalio, Niccolò Copernico, Luigi Meneghello e Giacomo Casanova). Una seconda parte di ciascun incontro è dedicata ad un contrappunto musicale, reso possibile grazie alla collaborazione organizzativa e straordinaria della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (OPV). Per questo progetto, il direttore musicale dell’OPV, Marco Angius, propone due programmi concertistici sul tema della rassegna, rivoluzioni. Altri due appuntamenti della rassegna vedono la partecipazione dei Solisti Veneti e del Concentus Musicus Patavinus, la formazione musicale costituita proprio all’interno dell’Università, nel Dipartimento Beni Culturali. Le quattro rivoluzioni della rassegna vengono quindi illustrate anche attraverso il linguaggio musicale, in un originale dialogo con i quattro ritratti degli ex alunni celebri dell’Università degli Studi di Padova. La realizzazione della rassegna è resa possibile dal sostegno economico del main sponsor Molino Favero, prestigiosa e storica azienda fondata a Padova nel 1925.

