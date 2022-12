Accese le luminarie in corso Vittorio Emanuele grazie ai fondi del Comune

Anche quest’anno artigiani e commercianti di Corso Vittorio Emanuele hanno voluto dare un segnale concreto di vitalità commerciale. Insieme all’Assessore alle Attività produttive del Comune di Padova Antonio Bressa, venerdì 9 dicembre, hanno acceso le luminarie, che sono state installate grazie al progetto “Natale…in corso”, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Confartigianato Imprese Padova.

Bettella

«La nostra associazione ha voluto essere in prima linea, insieme al Comune, in un progetto di promozione di un’area centrale della città -spiega Paolo Bettella, Presidente del Mandamento di Padova di Confartigianato- vogliamo continuare ad affiancare la nostra Amministrazione nelle attività di valorizzazione del centro storico, attraverso 45 installazioni in fibra di vetro, realizzate a mano. Si tratta di prodotti unici, lavorati artigianalmente, che saranno visibili anche di giorno».

Bressa

«Ringrazio Confartigianato Imprese Padova che ha colto a pieno lo spirito dell'iniziativa con cui il Comune di Padova ha sostenuto grazie a un bando pubblico l'installazione di coreografie natalizie nelle nostre strade – afferma l’Assessore Bressa-. Con l'impegno dei negozianti e degli artigiani della via, con il lavoro di organizzazione e coordinamento dell'associazione e con il sostegno del Comune anche quest'anno le luci di Corso Vittorio Emanuele II fanno risplendere le vetrine di questa importante via di collegamento tra Santa Croce e il Centro Storico»