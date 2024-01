"Lunatici" e "La rinascita del Teatro", spettacolo e seminario per Rec.Itando Acting School

Il secondo appuntamento per la rassegna di spettacoli teatrali sul palco di Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, è un esercizio d’astrazione. Un modo per distaccarsi e guardare la nostra vita, per una volta, dall’alto… da molto in alto! La voce incaricata di questa specie di volo di ricognizione sulle nostre esistenze, previsto questo sabato, 27 gennaio, alle ore 21 è quella de I Lunatici, aggettivo che designa sia i protagonisti che il titolo della commedia di e con gli attori Tibor Bricalli e Nene Lorenzetto.

Immaginiamo di non sapere nulla del pianeta in cui viviamo: cosa potrebbe raccontarci uno sguardo sul pianeta? E una rivista recuperata per caso? E un grumo di immondizia improvvisamente piovuta a pochi metri da noi? Un quadro assurdo, forse… se si escludesse dall’equazione quella straordinaria fantasia e capacità di astrazione che ci permette di librarci in alto e guardare il mondo con uno sguardo diverso.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

DUE GIORNATE PER LA COMMEDIA DELL’ARTE

Tibor Bricalli è un attore professionista rinomato, che divide la sua carriera fra la Francia e l’Italia. Per questa ragione Rec.Itando, in qualità di scuola di arti sceniche, non poteva non cogliere l’occasione della sua presenza per organizzare un seminario da lui condotto sull’argomento che più caratterizza e distingue la sua carriera, e che lo eleva ad autorità del settore: la commedia dell’Arte. Interpretando ruoli tra classico e contemporaneo, si è specializzato in Commedia dell’Arte collaborando con compagnie rinomate. Da 5 anni conduce corsi per bambini, spettacoli con adolescenti e collabora con il maestro Carlo Boso nella diffusione della Commedia dell’Arte.

La struttura scelta è quella del seminario, che si svolgerà venerdì 26 gennaio dalle 19 alle 23. e sabato 27 gennaio dalle 9 alle 13. Il titolo, ”La Rinascita del Teatro”, esprime l’obiettivo del corso: riscoprire i meccanismi della Commedia dell’Arte, una tecnica senza fronzoli ma con il potere di far ridere e applaudire intere piazze.

Il seminario avrà un costo di 70 euro per i tesserati RECITANDO 2023/2024, 85 euro + Tessera associativa e assicurazione (15 euro) per i non tesserati. Per le iscrizioni inviare una email a segreteria@recitando.it

