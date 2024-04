Lunedì della missione in streaming, "Il coraggio di essere umani - #ambiente"

Lunedì 15 aprile 2024 alle 20.45 appuntamento con i Lunedì della Missione, ciclo di appuntamenti a cadenza mensile di informazione e riflessione su tematiche missionarie e dal mondo, promossi da Centri missionari Diocesani di Padova, Trento, Treviso e Vicenza, insieme ai Missionari Severiani, ai Missionari comboniani e Medici con l’Africa Cuamm.

In questa occasione si parlerà di ambiente con chi vive in Cile, Brasile e Bolivia fianco a fianco ai popoli nativi e al loro desiderio di proteggere le terre ancestrali.

ireLa crisi climatica ci inquieta. Ne parlano gli scienziati, ma anche i nostri territori con le loro siccità, le tempeste improvvise, il gran caldo estivo e invernale. Spesso ci domandiamo come reagire, poche volte guardiamo a cosa fanno altre comunità distanti da noi migliaia di km, ma alle prese con cambiamenti climatici anche più duri ed impattanti.

Saranno ospiti in collegamento: Maria Predyova dal Cile con Operazione Colomba e con il popolo mapuche, i cui attivisti patiscono accuse e carcere per aver difeso le terre dei loro antenati dagli abusi delle multinazionali; padre Fabio Garbari, missionario Gesuita, dalla Bolivia e più precisamente da una delle ultimissime realtà sociali e culturali di quelle Reducciones gesuitiche fondate nel ‘600 per la difesa e la valorizzazione spirituale e culturale delle popolazioni indigene. Infine don Luigi Turato, sacerdote fidei donum della Diocesi di Padova, da Roraima in Brasile, terra di grandi fiumi e di indios, ma anche della furia predatoria dei garimpeiros in cerca di metalli preziosi e della deforestazione che rovina la "querida Amazonia".

L’appuntamento è sul canale YouTube dei Lunedi della missione dove sarà possibile interagire in diretta con gli ospiti.

Raccogliendo insieme i pezzi del grande puzzle latino-americano si darà forma a un’idea di ecologia integrale molto concreta, viva e vicina alla quotidianità delle comunità locali e a ciascuna e ciascuno di noi.

