Lunedì della missione in streaming: “Asia, il dono e la sfida del dialogo interreligioso”

Lunedì 15 febbraio, alle ore 20.45 in diretta facebook appuntamento con i Lunedì della Missione, percorso che vede la collaborazione dell’Ufficio diocesano di Pastorale della missione, Medici con l’Africa-Cuamm e Missionari comboniani.

A tema della serata Asia, il dono e la sfida del dialogo interreligioso. Accompagnerà la riflessione don Attilio De Battisti: prima missionario fidei donum in Ecuador per 12 anni, don Attilio è stato direttore del Centro missionario di Padova e poi è partito per una seconda esperienza missionaria nella Diocesi di Chiang Mai in Tailandia dove ha vissuto per altri 12 anni approfondendo in particolare la conoscenza del buddismo e la teologia del dialogo interreligioso. L’incontro, previsto in diretta FaceBook e YouTube, è aperto a tutti.

Filo conduttore dei Lunedì della Missione di quest’anno è “Tutto è in relazione”, dall’enciclica Laudato Sì di papa Francesco, che al numero 70 scrive: «Tutto è in relazione e la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri». I Lunedì della Missione offrono un’opportunità di informazione e di riflessione dando voce a esperienze e testimonianze concrete che ricordano che questa relazione abbraccia il mondo intero.

Info

Diretta facebook alla pagina @centromissionariodiocesano.padova

Le prossime date dei Lunedì della Missione sono: – 15 marzo – 19 aprile.

Informazioni: cmd.info@diocesipadova.it – ww.centromissionario.diocesipadova.it – tel. 0498771761.