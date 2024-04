Alla scoperta dei luoghi nascosti della scienza a Padova

E' richiesto un contributo per partecipante di € 12 (per i tesserati € 10), per i bambini fino ai 12 anni di € 6

Ottocento anni di storia della scienza sono alla portata di chi passeggia per le vie della città e vuole conoscerne l'anima, basta solo sapere dove trovarli, molti sono veramente sotto gli occhi di tutti .......

Ascoltando le dettagliate argomentazioni della nostra guida Saverio, rivivremo la storia e l'evoluzione delle scienze nella nostra amata città, che ha avuto l'onore di ospitare importantissimi uomini di scienza, da Galileo a Vesalio, da Harvey a Falloppio.

Avremo modo di toccare e vedere alcuni dei luoghi più significativi della scienza, e concluderemo il nostro percorso visitando la mostra interattiva Sperimentando 2024, ospitata nelle sale dell’ex Macello.

Essendo molti i luoghi e gli scienziati che hanno onorato la nostra città con la loro presenza, ci sarà un sequel, un secondo itinerario scientifico, che riproporremo a settembre.

Ritrovo ore 09:45 puntuali in piazza Cavour

Durata delle passeggiata (indicativa) 2 ore e 15 minuti

E' richiesto un contributo per partecipante di € 12 (per i tesserati € 10); per i bambini fino a 12 anni di € 6.



Vi aspettiamo numerosi!