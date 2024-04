Luxardo e il cinema, maestro del ritratto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A 129 anni dalla scoperta del cinematografo da parte dei fratelli Lumière, celebriamo il ritrattista delle star degli anni d’oro del cinema italiano (1930-1960). Noventa Vicentina, 2 aprile 2024 - Il Club Fotografico Il Campanile BFI e Fondazione 3M omaggiano con ritratti in b/n, l’artista noto per essere il fotografo delle dive e dei divi tra gli anni Cinquanta e Sessanta. L’esposizione gode del Patrocinio del Comune di Noventa Vicentina ed è stata riconosciuta dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). La mostra sarà aperta dal 7 al 28 aprile 2024 presso Sala esposizioni di Villa Barbarigo. Troveremo protagonisti i volti più noti del grande schermo che il “fotografo delle dive” ha immortalato nel corso della sua carriera, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Lucia Bosé, Giorgio Albertazzi, Sergio Tofano: ecco alcuni dei volti del cinema italiano ritratti da Elio Luxardo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si dedica ai servizi di moda innovativi e a importanti campagne pubblicitarie. Nel 1947 inizia la sua collaborazione con la neonata rivista Ferrania e la partecipazione dal 1950 al concorso fotografico Motta-Ferrania ideato da Dino Villani. Luxardo vi partecipa fin dalla prima edizione dimostrando di essere creativo e fantasioso anche nella fotografia di pubblicità. Nel 1953 è incaricato dalla Ferrania di realizzare un espositore pubblicitario, capace di accattivare l'attenzione del pubblico verso i prodotti fotografici dell'azienda. Nasce così la donnina Ferrania: una figura femminile - sagomata in cartone - sexy e ammiccante, sul modello della pin-up americana. Tutte le opere in mostra provengono dall’archivio fotografico della Fondazione 3M, nato nel 1984, con le sue 107.793 fotografie ha un patrimonio storico, documentale, sociale e artistico straordinario, conserva le opere di più di 1300 autori italiani e stranieri. Domenica 7 aprile alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione e la presentazione della mostra. Orario di apertura: martedì mattina dalle 10.00 alle 12.30, venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 Durante la manifestazione ci saranno altri appuntamenti come la LETTURA PORTFOLIO il 13 e 14 aprile, e scatti fotografici creativi in villa a cura dei soci del C.F. Il Campanile. Per informazioni: www.fotoclub-ilcampanile.it- info@fotoclub-ilcampanile.it