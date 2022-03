“Pedalare, rinverdire e migliorare”: M’illumino di meno al Bo

Prezzo non disponibile

Anche nel 2022, anno delle celebrazioni per l’Ottocentenario, l’Università di Padova aderisce, nell’ambito delle azioni di UniPadova Sostenibile, alla campagna “M’illumino di meno“, promossa da Caterpillar e Rai Radio 2 e prevista per venerdì 11 marzo. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici, è a “pedalare, rinverdire e migliorare”: si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili.

Insieme a centinaia di monumenti ed edifici in tutta Italia, anche l’illuminazione di Palazzo Bo, Palazzo Storione e Palazzo Santo Stefano, rispettivamente sede storica e sedi dell’amministrazione centrale, si spegnerà dalle 18.

Come ogni anno, quest’occasione rappresenta per la comunità universitaria un momento simbolico durante il quale riflettere su risultati, progetti e azioni attraverso cui l’Ateneo intende costruire un futuro migliore, sotto il profilo della sostenibilità.

Appuntamento l’11 marzo alle 16 nel Cortile Antico di Palazzo Bo con la prorettrice alla sostenibilità, Francesca da Porto, e il direttore generale, Alberto Scuttari che racconteranno gli obiettivi raggiunti nel campo della sostenibilità, in relazione ai tre temi di quest’anno: la mobilità sostenibile, il verde e il miglioramento delle performance ambientali in generale. A seguire, partirà da Palazzo Bo una pedalata simbolica alla presenza del prorettore al benessere e allo sport, Antonio Paoli, di cui saranno protagonisti i partecipanti a Scholares Vagantes: la staffetta ciclistica che a partire da aprile, attraverserà le più antiche università d’Europa per celebrare l’ottocentesimo anniversario dell’Ateneo.

Dalle 18.30, sulla scalinata cinquecentesca del Portello raggiungibile a piedi o in bicicletta, si terrà, infine, l’evento aperto al pubblico “L’ombra di Galileo”, una lezione aperta al lume di candela, sul ruolo etico degli scienziati nella ricerca, con letture dal “Galileo” di Bertolt Brecht, organizzata dal Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Unità di Biostatistica Epidemiologia e Sanità Pubblica, in collaborazione con Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il supporto del Comune di Padova. La lezione è condotta da Annibale Biggeri, docente di statistica e metodologia epidemiologica all’Università di Padova, insieme ad Antonia Ricci, direttrice generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, voce per il “Galileo” di Bertolt Brecht, e alla bioeticista Antonella Ficorilli, che interviene su etica e ricerca scientifica.

Sempre in occasione di “M’illumino di meno”, l’Ateneo ha aderito alla Green Food Week, iniziativa coordinata da Foodinsider con il sostegno della RUS, la Rete delle Università per la Sostenibilità, dedicando delle giornate all’utilizzo di cereali, legumi e verdure a km 0 all’interno di Educhef Studenti 2022, il corso di educazione alimentare sostenibile organizzato dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con Ascom Padova – Accademia Arti e Mestieri Alimentari, Coop Alleanza 3.0 e Fairtrade Italia.

Approfondimenti e informazioni: https://www.sostenibile.unipd.it/in-evidenza/millumino-di-meno-2022/