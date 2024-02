M'illumino di meno, presentazione di “Oltre i bastioni della via lattea” e visita a lume di candela a La Specola

Venerdì 16 febbraio torna, come ogni anno, l’appuntamento con M’illumino di Meno il simbolico “silenzio” energetico, istituito dal programma radiofonico Caterpillar, nato per creare nel grande pubblico una sensibilità diffusa nei confronti del risparmio energetico e oggi diventata con voto unanime del Parlamento Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Un’iniziativa nazionale che invita cittadini, aziende e istituzioni a unirsi in un gesto comune, spegnere le luci non necessarie riflettendo sull’utilizzo consapevole e responsabile dell'energia.

Anche l’INAF - Osservatorio Astronomico di Padova si unisce all'iniziativa aprendo le sue porte per una suggestiva serata a lume di candela.

Si parte alle ore 17, presso l’Aula Jappelli, sita al piano terra della Specola, dove verrà presentato il libro “Oltre i bastioni della Via Lattea. Dalle nebulose alle galassie lontane”. Attraverso un linguaggio narrativo e illustrazioni artistiche i due autori, Roberto Rampazzo e Valeria Zanini, entrambi astronomi dell’INAF di Padova, guidano, in questo libro, i lettori attraverso la storia delle idee, degli errori, dei conflitti delle donne e degli uomini che hanno contribuito, con le proprie scoperte, a far luce sulle caratteristiche delle galassie.

L'accesso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Successivamente, dalle ore 18, sarà possibile visitare gli ambienti della Specola in un’inusuale e suggestiva cornice. I visitatori, infatti, saranno guidati attraverso gli ambienti del museo nel quale solo la tenue luce di candele e lanterne illuminerà, in sicurezza, gli strumenti utilizzati dagli astronomi nei secoli passati e gli affreschi che adornano la Specola di Padova da più di 250 anni. Un piacevole gioco di chiaroscuri che celebra la bellezza del cosmo, e che ci invita a riappropriarci, almeno a livello simbolico, delle meraviglie del cielo, ormai sempre più sfocate a causa di un inquinamento luminoso senza precedenti.

Per partecipare alla visita a lume di candela è necessario prenotare preventivamente il biglietto tramite l'apposito Modulo di prenotazione .

Il visitatore, munito di codice di prenotazione, deve presentarsi al cancello della Specola (vicolo dell’Osservatorio 5) almeno 15 minuti prima dell'orario di visita prenotato, per l'acquisto del biglietto e per l'incontro con le guide. Il servizio di vendita e di visita guidata è svolto con la collaborazione dell'Associazione La Torlonga.

Programma della serata

Ore 17

Presentazione del libro “Oltre i bastioni della Via Lattea. Dalle nebulose alle galassie lontane”.

Accesso libero senza obbligo di prenotazione fino ad esaurimento posti.

Dalle ore 18 inizio visite al museo La Specola

Visite speciali a lume di candela

Orari di visita: 18; 18.30; 19; 19.30.

Prenotazione obbligatoria tramite il Modulo di prenotazione

Visite a lume di candela in occasione della XX edizione di M'illumino di meno

Dove

Museo La Specola

Vicolo dell'Osservatorio, 5

35122 - Padova

Info

https://www.beniculturali.inaf.it/eventi/il-museo-la-specola-a-lume-di-candela/