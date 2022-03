“M’illumino di meno”, risparmio energetico e mobilità sostenibile nel weekend al Campo dei Girasoli

Dopo la pausa invernale, in occasione della giornata dedicata al risparmio energetico, riapre Campo dei Girasoli, l’area verde in citta? con un forte carattere agricolo e vocato all’agricoltura sostenibile, su cui cinque amici si stanno impegnando nel progetto “Parco dei Girasoli” con l’obietto di creare un modello replicabile di promozione di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale, finalizzata a migliorare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici contribuendo alla promozione di una effettiva solidarietà ed equità sociale. E questo passa attraverso anche eventi culturali, concerti, spettacoli di teatro, laboratori, degustazioni e molto altro.

Sabato 12 marzo

Sabato 12 marzo, in collaborazione con Cooperativa A perdifiato, è previsto un tour in bici che da Montegrotto Terme porterà, attraverso un percorso tra colli e argini, fino al chiosco del Parco Campo dei Girasoli, dove sarà possibile fare un brindisi e tornare a Montegrotto con il tramonto. Durante l’itinerario si andrà alla scoperta del parco di Villa Bembiana, Villa Emo Capodilista e Villa Molin, pedalando accanto a campagne, sugli argini di rilassanti corsi d’acqua. Il ritrovo è previsto alle ore 14.15 a Villa Draghi di Montegrotto Terme. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa Covid-19. Per informazioni e iscrizione obbligatoria: info@aperdifiato.com, oppure Tel. 333 6549391. Iniziativa organizzata da soggetti certificati CETS del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Domenica 13 marzo

Spazio ai bambini e alle famiglie, domenica 13 marzo. Alle ore 11 e alle ore 12, il laboratorio “Illuminiamo-ci d’avventura” (dai 6 agli 11 anni) per costruire le candele naturali di cera d’api. Attraverso, poi, un percorso di letture animate, i bambini scopriranno il meraviglioso mondo delle api, della produzione del miele, della cera e soprattutto della loro importanza per la vita dell’uomo. L’attività e a cura di Apicoltura “InVolo” in collaborazione con Associazione MiLeggi – diritti ad alta voce e Pel di Carota - Libreria per ragazzi. Posti limitati su prenotazione eventbrite “Illuminiamo-ci d’avventura”

Alle 16 ritorna con tantissime novità, la Campagna di crowdfunding, la raccolta fondi destinata al progetto di pasta e passata di pomodoro del Basso Isonzo, che l’anno scorso ha ricevuto il sostegno e la partecipazione attiva di oltre 500 cittadini. Un momento di confronto insieme a Viviana Ferrario (Docente Università IUAV di Venezia) e Sergio Lironi (Architetto, Fondatore di Legambiente) per parlare della creazione del futuro Parco Agricolo Basso Isonzo a Padova. Durante l’incontro si svolgeranno attività per bambini.

Solo chi si presenterà in bici al Campo dei Girasoli è stato creato, per l’occasione, un originale “Aperitivo del ciclista”

In breve

Sabato 12 marzo

Ore 14.15 - Tour in bici “L’anello dei girasoli - m’illumino di meno”

(Partenza dal Rustico di Villa Draghi | Montegrotto)

Domenica 13 marzo

Ore 11 - Laboratorio per bambini Illuminiamo”ci” d’avventura

Ore 16 - Lancio della campagna di crowdfunding: pasta&passata per il parco agricolo del basso isonzo

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

https://www.facebook.com/campodeigirasoli

https://www.facebook.com/events/262222842760565/263436409305875/

