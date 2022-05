Macy Gray con “The Reset Tour” al Gran teatro Geox

La straordinaria interprete del Neo Soul Macy Gray annuncia le date italiane di “The Reset Tour”, tra cui quella al Gran Teatro Geox di Padova di mercoledì 19 ottobre 2022 (inizio ore 21.30), l’unica nel Nord-Est. Sul palco Macy Gray sarà accompagnata dalla band The California Jet Club.

Natalie Renee McIntyre, in arte Macy Gray, è nata a Canton, in Ohio, il 6 settembre 1967. Appassionata di musica fin da bambina, ha sempre coltivato il sogno di diventare una cantante. Si trasferisce a Los Angeles e inizia a esibirsi in alcuni locali jazz. Notata da alcuni discografici, viene messa sotto contratto nel 1999 e pubblica subito un album che diventerà un classico del neo soul: On How Life Is, che contiene la hit mondiale I Try, vincitrice nel 2001 ai Grammy Awards nella categoria “Best Female Pop Vocal Performance” e nominata nelle categorie “Record of the Year” e “Song of the Year”.

Continua a riscuotere successo con la pubblicazione nel 2001 del suo secondo album, The Id, prodotto da Rick Rubin e ricco di grandi collaborazioni, come quella con Erykah Badu. Nel corso del decennio resta una delle voci più importanti del pop soul e del contemporary R&B; la sua carriera continua nel 2016, quando torna alle radici soul jazz con l’album Stripped, un’antologia completa di brani inediti, cover e remake. Nel 2022 Gray è stata confermata fra i 56 artisti che parteciperanno all’American Song Contest in rappresentanza dello stato dell’Ohio.

Biglietti disponibili nei circuiti autorizzati, solo online dalle ore 9 di venerdì 20 maggio e nei punti vendita dalle ore 9 di mercoledì 25 maggio.

Il Gran Teatro Geox di Padova è uno dei più importanti teatri in Italia e in Europa ed è situato in via Giuseppe Tassinari, 1. Creato per ospitare diverse tipologie di eventi, dai grandi musical al rock, dagli eventi privati alla musica classica, si propone come uno spazio innovativo, dove al programma, sempre molto selezionato, si aggiunge la qualità del servizio. Dalla sua inaugurazione, nel 2009, il Gran Teatro Geox ha ospitato i maggiori artisti italiani e stranieri ed è arrivato ad essere il primo teatro italiano per numero di spettacoli l’anno e per media spettatori, un dato sorprendente anche in considerazione del fatto che non si trova in una grande città.

