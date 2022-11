"Madame Curie, elogio dell’invisibile", spettacolo al Centro civico Alda Merini di Montegrotto

La passione per la conoscenza e la natura, la lotta contro i pregiudizi di genere e il conformismo, la curiosità per le leggi scientifiche e la lotta tra istinto e ragione che intorpidisce le passioni in una maschera di ghiaccio. Sono questi gli ingredienti del racconto della vita di Madame Marie Sklodowska Curie che verranno messi in scena da Stefania Evandro e Alberto Santucci al Centro civico Alda Merini in Via Scavi 19 a i Montegrotto Terme venerdì 11 novembre alle 21.

Nello spettacolo «Madame Curie elogio dell’invisibile», prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatro Lanciavicchio di Avezzano, si parlerà anche di amore, dolori, povertà e poi la fama, la celebrità e gli affanni della vita sotto i riflettori e i giudizi. E poi due premi Nobel conseguiti, due elementi scoperti, le due le patrie.

L’ingresso è gratuito, ed è possibile prenotare un posto su Eventbrite. Per informazioni chiamare cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a info@teatrodellagranguardia.it

L’evento promosso dall‘assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme.

