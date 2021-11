“Make a move”, esposizione personale dell’artista Made 514 allo Spazio Biosfera

Orario non disponibile

Quando Dal 26/11/2021 al 05/12/2021 Orario non disponibile

La mostra è visitabile allo Spazio Biosfera dal 26 novembre al 5 dicembre 2021 in programma a Padova

Prima mostra personale dopo un lungo periodo di stallo per l’artista Made 514, uno degli storici pionieri di Graffiti Writing e Street-art di Padova. Dalla serie precedentemente nominata "get it fresh", si evolve e conquista trasversalmente nuovi materiali, una nuova serie di opere.

La mostra fa uno zoom su lavori a china e tecnica mista incentrati sulla gestualità e la sua interpretazione, sulla freschezza istintiva e la riflessione artistica. Ci si trova davanti allo svelarsi di visioni che rivelano attitudini umane . Da mondi onirici continuano a proporsi nuovi personaggi nati dalla libera associazione e dalla proiezione dell'osservatore, che diventa coautore dell'opera.

La mostra è visitabile allo Spazio Biosfera dal 26 novembre al 5 dicembre 2021.

Info web

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063696781325

https://www.instagram.com/made_514/

https://www.made514.com/