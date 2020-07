"Made in Torreglia": negozi, cibo e vino all’Antica trattoria Ballotta

Made in Torreglia è la serata evento in Corte dell’Antica trattoria Ballotta.

Appuntamento lunedì 3 agosto alle ore 20.

Con la partecipazione di:

Antica Trattoria da Taparo

“cosciotto e cren”

Ristorante Afazenda

“tartare”

La Tavolozza

“gran fritto”

Dario RIcevimenti

“paella”

Macelleria da Armando

“ gli hamburgher”

Macelleia Padovan

“la grigliata"

La Torre - pasticceria

panificati e i dolci

Panificio Desiderato

panificati e dolci

Cafè Suez

caffè

Ortofurtta e freschi da Silvia

Pizzeria Time-Out “le pizze”

Osteria Volante

“selezione formaggi”

Enoteca PER Bacco

“l’aperitivo”

Vini e Liquori

Maeli

Quota 101

Vini Giovanni Bregolato

Luxardo

Negozi aderenti

Dettagli

La serata si svolgerà nel rispetto delle norme in materia di sicurezza anti Covid19 con ingresso contingentato e su prenotazione per garantire a tutti una serata di convivialità e di passione per il buon cibo, il buon vino e la voglia di tornare a sorridere

La manifestazione gode del Patrocinio del Comune di Torreglia e di Confesercenti Padova

Ingresso

Costo d’ingresso euro 35 - Per prenotazioni obbligatoria proprio per la vostra e nostra maggior sicurezza

telefonare a

Tel. 0495212970

email: info@ballotta.it

E ricordate che usare la mascherina dove previsto può salvare la vita

https://www.facebook.com/events/322371945462874/