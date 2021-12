Maderna 192020, ritratto dell’artista da giovane, concerto all’Auditorium Pollini

Giovedì 9 dicembre alle ore 20.30, presso l’Auditorium “Pollini” di Padova, la rassegna Centrodarte21 si chiude con l’ultimo appuntamento della serie Maderna 192020. Bruno Maderna è stato un protagonista delle avanguardie di metà Novecento, ma prima di diventarlo è stato un compositore raffinatissimo che a vent’anni scriveva in un linguaggio vicino a Bartók, Stravinskij, Hindemith con mano geniale.

Queste rare pagine giovanili vengono restituite, insieme ad altre di Togni e Castiglioni, vengono restituite da un nutrito gruppo di straordinari musicisti, tra voci, pianoforti, percussi oni, archi e fiati. Il “Maderna giovane” è un’entità che fino a non molti anni fa è rimasta piuttosto sfuggente. Le composizioni che vengono presentate nella serata di giovedì sono buona parte di tutto quello che si conosceva fino agli anni 2000, insieme ad altri tre pezzi minori tra tutto quanto scritto da Maderna tra i venti e i trent’anni. Poi sono arrivate, tra il 2006 e il 2007, due vere e proprie scoperte: il Concerto per pianoforte del 1942 e soprattutto il grandioso Requiem del 1946. Manca ancora all’appello una Serenata, sempre del 1946, tuttora dispersa, ma si può dire con certezza che Maderna, ancora prima di divenire uno dei principali interpreti delle avanguardie europee, si poteva ben considerare il più promettente tra tutti i giovani artisti dell’Italia musicale degli anni 1940. Le “Liriche su Verlaine” ne sono appena una campionatura, ma molto eloquente. Diverso è il discorso per le altre due composizioni in programma, che ritraggono quella che, una volta tanto, si può definire una vera e propria transizione: il Concerto per due pianoforti e strumenti, presentato a Venezia nel 1948, che Maderna riterrà la partitura in cui aveva finalmente riconosciuto la sua personalità, e la Fantasia e Fuga per due pianoforti del 1949, l’uno a metà fra il linguaggio post-tonale (à la Hindemith e Bartók) e l’attrazione verso i dodici suoni, e l’altro già dodecafonico ma con una coda bachiana. Maderna era stato un punto di riferimento per molti compositori un po’ più giovani di lui, a partire da Luigi Nono. Camillo Togni e Niccolò Castiglioni sono appunto tra questi e i lavori in programma, raramente eseguiti, fanno parte di un nutritissimo gruppo di composizioni dedicate alla memoria del musicista scomparso a 53 anni nel pieno di un’attività creativa e insieme di una carriera di direttore d’orchestra intensissime.

Evento in collaborazione con SaMPL - Conservatorio “C. Pollini” di Padova e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del progetto Culturalmente 2020.

Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass.

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 20.30

Auditorium Pollini, Padova

Maderna 192020

Ritratto dell’artista da giovane

Valentina Coladonato, soprano

Aldo Orvieto, Andrea Rebaudengo, pianoforti

Art Percussion Ensemble del Conservatorio “C. Pollini” di Padova

Ensemble strumentale del Conservatorio “C. Pollini” di Padova

Giovanni Mancuso, direttore

Bruno Maderna (1920-1973)

Fantasia e fuga (1949) per due pianoforti

Niccolò Castiglioni (1932-1996)

Gorgheggio, “A Bruno Maderna” (1988) per pianoforte, due ottavini, flauto, due oboi, clarinetto piccolo, due clarinetti

Camillo Togni (1922-1993)

Les feuilles amères (1989) per soprano solo

Bruno Maderna

Liriche su Verlaine (1948) per soprano e pianoforte

Bruno Maderna

Concerto per due pianoforti e strumenti (due arpe, celesta, xilofono, vibrafono, timpani e batteria). Prima versione, 1947/48

Maggiori informazioni:

https://www.centrodarte.it/

Centro d’Arte di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 5225607

e-mail info@centrodarte.it

Info web

https://www.centrodarte.it/concerti/2021-12-09-maderna-192020-3/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/430529011799196