Madman con il suo “Lonewolf tour” all’Hall di Padova

A pochi giorni dalla release di “LONEWOLF” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music), il suo attesissimo nuovo album in uscita il 31 maggio, l’artista annuncia per questo autunno le date del tour nei club nelle principali città italiane.

MadMan è senza dubbio uno dei rapper più stimati della scena. Il timbro e gli esercizi di stile di cui è capace sono il marchio di fabbrica che lo hanno reso un unicum nel panorama rap italiano e che, allo stesso tempo, gli hanno permesso di spingersi sempre oltre i limiti, rimanendo al contempo fedele a se stesso.

Tutto questo trova la sua massima espressione nella dimensione live, in cui l’artista è capace di trasferire al pubblico la sua potenza ed energia. 7 appuntamenti in cui l’artista porterà sul palco i suoi più grandi successi e le tracce di “LONEWOLF”.

Di seguito il calendario di tutte le date, organizzate e prodotte da Magellano Concerti:

30 OTTOBRE - PADOVA - HALL

2 NOVEMBRE - VENARIA REALE (TO) - TEATRO DELLA CONCORDIA

3 NOVEMBRE - MILANO (MI) - FABRIQUE

7 NOVEMBRE - FIRENZE - VIPER THEATRE

8 NOVEMBRE - NONANTOLA (MO) - VOX CLUB

15 NOVEMBRE - MOLFETTA (BA) - EREMO CLUB

19 NOVEMBRE - ROMA - ATLANTICO

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, martedì 28 maggio, online e nei punti vendita autorizzati.

Info biglietti su https://www.magellanoconcerti. it/tour/134/madman-lonewolf- tour

L’album è stato anticipato dal singolo “PLENILUNIO” e per l’occasione alcuni fan hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima il video, diretto da Mauro Russo e Antonio Chiricò, con Byron Werner alla fotografia, online da oggi al link https://www.youtube.com/watch? v=D8j6O6aIZlo.

Immagini scure, crude, di impatto, sono quelle che MadMan ci mostra, un ritorno allo stato brado, una fusione totale con la materia, tra fango e acqua cristallina, pace e guerra, metafora di un costante scontro interiore.

Un percorso di riscoperta e ricerca della solitudine, per riuscire a stare finalmente bene con se stessi, come un licantropo nel plenilunio che accetta la sua vera natura.

Durante il weekend l’artista ha annunciato anche le date del suo instore, che partirà il 1° giugno da Milano. Di seguito gli appuntamenti:

Sabato 1° giugno - MILANO - Mondadori Duomo

Martedì 4 giugno - ROMA - Discoteca Laziale

Mercoledì 5 giugno - NAPOLI - Feltrinelli P.zza Garibaldi

Giovedì 6 giugno - LECCE - Feltrinelli Via E. Templari 9

L’album sarà disponibile in versione fisica nei seguenti formati (https://island.lnk.to/ lonewolf):

Formato CD - disponibile nelle versioni standard e CD autografato (SOLD OUT);

Formato VINILE - disponibile nelle versioni standard, vinile autografato e da ieri disponibile anche nella versione blu trasparente (in esclusiva sullo shop Universal Music).

MadMan, classe ’88, è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap Italiana. Dopo i primi mixtape e l’album autoprodotto “Escape from Heart”, nel 2011 avvia una collaborazione con Gemitaiz, dando vita al mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto Fatto” (2012) e gli album “Kepler” (2014) e “Scatola Nera” (2019). Nel 2013, poco prima della firma con Tanta Roba Label, rilascia in free-download “MM Vol.1”, dando il via a una serie di mixtape che diventeranno presto di culto. Nel 2015 è la volta di “Doppelganger”, seguito a un anno di distanza da “MM Vol. 2”, il secondo capitolo della saga, contenente il brano “Veleno 6” feat. Gemitaiz, tuttora uno dei singoli di maggiore successo di MadMan, certificato triplo platino. Continuando ad alternare le release di mixtape e album ufficiali, pubblica “Back Home” nel 2018 e “MM Vol. 3” nel 2019, certificati rispettivamente platino e oro. Il 7 giugno 2019 Gemitaiz & MadMan rilasciano “Veleno 7”, che anticipa “Scatola Nera”, il joint album uscito a settembre dello stesso anno. A novembre 2021, dopo quasi due anni di pandemia, arriva “MM Vol. 4”: il quarto volume, il cui sound è curato quasi interamente da PK, è un lavoro più cupo, introspettivo, figlio del suo tempo. Tra le varie collaborazioni, non poteva mancare quella con Gemitaiz nell’ottavo capitolo della saga “Veleno”. Nell’estate del 2022 MadMan è protagonista dell’MM4 SUMMER TOUR, prima di partire a settembre con la tournée tutta sold out nei palasport italiani del GEMITAIZ & MADMAN LIVE TOUR 2022.

https://www.instagram.com/ sickmadman/

