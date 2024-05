“Madre terra”, spettacolo itinerante al monumento San Paolo di Monselice

In occasione della Festa della Mamma (12 maggio 2024) la scuola di formazione professionale DanzaStudio Monselice diretta da Antonella Schiavon ed Elisa Bozzato organizza, presso il monumento San Paolo, uno spettacolo di musica, danza e poesia in collaborazione con la Proloco di Monselice e il Comune di Monselice. «“Madre terra” unisce varie discipline artistiche in dialogo fra loro e vuole essere una proposta di interazione per valorizzare il museo della nostra città, luogo storico di interesse nazionale e internazionale, ma anche per coinvolgere il pubblico in un’esperienza dove la terra sarà interpretata come forza della natura, ma anche attraverso le parole chiave “nascita, radici e maternità”».

La madre di tutto e di tutti, la “terra”, vestirà la danza, suonerà le note della vita, reciterà versi che parleranno di donne, di madri e di un’umanità che genera e “mette al mondo” con consapevole delicatezza.

Lo spettacolo porterà in scena una dichiarazione artistica ed “ecologica” del rispetto nei confronti della natura e di tutte le sue manifestazioni, continuamente minacciate dall'inquinamento e dall’abuso consumistico.

Un appuntamento contemporaneo che accoglie e celebra, nel nome della madre terra. Sviluppo dello spettacolo: Come spettacolo itinerante “Madre Terra” sarà un evento in cui le danzatrici, i musicisti, gli attori e tutti i “performers” accompagneranno il pubblico in un viaggio coinvolgente, che vedrà il monumento San Paolo non solo come suggestivo e inconsueto palcoscenico ma anche come fonte di ispirazione, creando sinergie e interazioni tra gli artisti, il luogo e il pubblico.

Lo spettacolo verrà rappresentato domenica 12 maggio, Festa della mamma, e prevede due repliche, una alle 18 e una alle 19, con un aperitivo conviviale alla fine della prima replica e prima di iniziare la seconda.

Durante la rappresentazione ci sarà, inoltre, una visita guidata al museo che porterà i partecipanti del pubblico nei luoghi più suggestivi del monumento. Durante questo percorso a tappe, le danzatrici della scuola DanzaStudio Monselice, i musicisti, gli attori, interpreteranno il tema dello spettacolo legato alla terra e alla maternità universale che rappresenta - narrando, performando e costruendo, attraverso il movimento, la voce, la poesia, la musica e il canto - un percorso immersivo a tuttotondo.

Il pubblico sarà infatti coinvolto in un’esperienza sensoriale, che contempla il toccare la madre terra, conoscere le sue forme e i suoi colori vividi, percepire il suo profumo, ascoltare il suo ritmo e la sua parola, facendosi trascinare: tutto ciò interagendo con lo spazio e la storicità dell’architettura.

Per questioni logistiche e organizzative, la partecipazione sarà a numero chiuso. Max 70/80 partecipanti per replica.

Per la visione dello spettacolo si prevede l’acquisto di un biglietto.

Raccomandata la prenotazione. Info tel. 0429 781261 - cell. 347 278 8018

Scuola DanzaStudio Monselice Il Centro di formazione professionale DanzaStudio Monselice opera nel territorio da più di vent’anni e ha la sua nuova sede in via XXVIII Aprile a Monselice, da qualche anno anche una sede ad Este c/o Patronato del SS. Redentore, da sempre l'obiettivo della scuola è la divulgazione della danza intesa come esperienza sia artistica che formativa. In questi anni la scuola diretta da Antonella Schiavon ed Elisa Bozzato si è evidenziata nel territorio regionale e nazionale come realtà che ha saputo con la propria professionalità proporre un alto livello di programmazione didattico-artistica ai suoi allievi: molti di loro hanno fatto della danza la loro professione. La scuola ha attiva una sezione che si occupa di “Progetti speciali” progetti performativi di danza site-specific: la danza che si relaziona ai luoghi, gli spazi architettonici, alle piazze, alle strade per far vivere attraverso il movimento momenti di grande impatto emotivo coinvolgendo lo spettatore creando una interazione tra musica, danza e pubblico.

Info: DanzaStudio Monselice Via XXVIII aprile 20, 35043 Monselice tel 0429/781261

Antonella Schiavon 339/6032674 - email: danzastudiomonselice@gmail.com

https://www.facebook.com/danzastudiomonselice/

